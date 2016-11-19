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    Васильков: «Употребление кокаина футболистами сейчас в моде»

    Экс-врач «Спартака» и сборной России Юрий Васильков высказался по поводу ситуации с дисквалификацией полузащитника ЦСКА Романа Еременко за употребление кокаина. По словам медика, в настоящее время среди футболистов стало модным применять этот наркотик.

    Напомним, 29-летний финн отстранен УЕФА от футбола на два года. Срок дисквалификации отсчитывается с шестого октября. Ранее сообщалось, что футболист и клуб намерены подать апелляцию.

    «Эта «зараза» погуляла где-то по Европе, а теперь пришла к нам, это закономерность. Молодые люди, к сожалению, хотят все и сразу, что и случилось – Еременко решил играть на высоком уровне и пробовать эту «заразу». Потерять игрока на ровном месте – это просто преступление, это пятно останется на нем на долгие годы.

    Периодическое употребление кокаина игроками клубов РФПЛ? Вполне допускаю. Понимаете, это модно. Но есть презумпция невиновности, поэтому ничего не могу сказать ни про одного футболиста.

    Сможет ли Еременко вернуться в профессиональный футбол после окончания срока дисквалификации? Все зависит от его генетики и характера. Если он сейчас соберется, будет терпеть и работать – допускаю все, если расслабится или, не дай бог, будет продолжать – то 50 на 50.

    Надо всегда работать с игроками, подсказывать, потому что футболисты – народ увлекающийся. Когда о тебе пишут, снимают фильмы, головенка кружится и прилично. Психическая устойчивость еще никакая. Да и многие из старшего поколения за пределами футбольного поля в барах сидят, болтаются на дискотеках», – сказал Васильков.

    Источник: ТАСС

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    19.11.2016 14:39
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 20 ноября 2016, 02:09

      Закос под Марадонну

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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 19 ноября 2016, 16:42

      Наследственность. Генетика. Что у Ромы, что у Лёхи и талант, и пофигизм от Ерёмы-старшего. А ведь наверняка папа Лёша заклинал деток не повторять его косяки.

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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 19 ноября 2016, 15:41

      Но играл Ерема классно последнее время, был лучшим у армейцев

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      Рейтинг: +64

      kimig > ЮЗИК 19 ноября 2016, 16:16

      теперь чтобы классно играть будут все коку нюхать

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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik > ЮЗИК 19 ноября 2016, 17:25

      Под кайфом все красссссссавчики. Честно говоря не могу понять, как так можно было облажаться, закончил карьеру и нюхай или колись если так уж хочется. Неужели нельзя было потерпеть. И потом с такими бабками можно было найти занятие и поинтереснее. Скорее всего парню не хватает фантазии......

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