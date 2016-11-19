Рабинер: «Кокаин помогает игрокам московских команд выходить из запоя»

Известный журналист Игорь Рабинер поделился информацией об употреблении российскими футболистами наркотических веществ. По его словам, некоторые игроки используют кокаин в качестве «отрезвляющего» средства. Напомним, вчера УЕФА подверг двухлетней дисквалификации хавбека ЦСКА Романа Еременко, в крови которого был обнаружен кокаин и его метаболиты.

«А теперь – одна очень важная вещь. Общая, а не частная. И, подчеркиваю, она не относится именно к Еременко, поскольку конкретных обстоятельств дела мы не знаем. Например, как именно кокаин попал в его организм.

По-моему, мы недооцениваем атмосферу, которая царит среди сегодняшних футболистов. Принято считать, что нынешнее поколение игроков гораздо профессиональнее предыдущих – потому лишь, что платят им несравнимые деньги, и есть что терять. Это для советского футболиста, мол, запой был нормой – но тогда и играли, и пили. А нынешние, дескать, своими миллионами дорожат и здоровье берегут.

Такие, наверное, тоже есть. Но вот разговаривал я на днях не для печати с одним действующим футболистом. И услышал, что в московских командах существует практика проверять игроков после выходных. И что некоторые якобы используют кокаин не для «кайфа», а для того, чтобы выходить из… запоя (!): «приободрился» – и на тренировку.

Самые шокирующие детали этого разговора я опущу. Тех, что привел, по-моему, достаточно. Фантазировать моему собеседнику абсолютно незачем…

Из этого же разговора я услышал, что некоторым другим нашим известным игрокам просто повезло. Их не поймали. В критический момент не им выпало идти на допинг-контроль. Фамилии тут на публике не назовешь. Ибо – недоказуемо. Но подобная история была не одна.

Все эти признания заставляют понять про наш (и не уверен, что только наш) футбол несколько больше, чем то, что лежит на поверхности. И дальше лезть, честно говоря, даже не хочется», – написал в своей колонке Рабинер.