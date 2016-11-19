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  • Рабинер: «Кокаин помогает игрокам московских команд выходить из запоя»

Рабинер: «Кокаин помогает игрокам московских команд выходить из запоя»

19 ноября 2016, 12:59
24

Известный журналист Игорь Рабинер поделился информацией об употреблении российскими футболистами наркотических веществ. По его словам, некоторые игроки используют кокаин в качестве «отрезвляющего» средства. Напомним, вчера УЕФА подверг двухлетней дисквалификации хавбека ЦСКА Романа Еременко, в крови которого был обнаружен кокаин и его метаболиты.

«А теперь – одна очень важная вещь. Общая, а не частная. И, подчеркиваю, она не относится именно к Еременко, поскольку конкретных обстоятельств дела мы не знаем. Например, как именно кокаин попал в его организм.

По-моему, мы недооцениваем атмосферу, которая царит среди сегодняшних футболистов. Принято считать, что нынешнее поколение игроков гораздо профессиональнее предыдущих – потому лишь, что платят им несравнимые деньги, и есть что терять. Это для советского футболиста, мол, запой был нормой – но тогда и играли, и пили. А нынешние, дескать, своими миллионами дорожат и здоровье берегут.

Такие, наверное, тоже есть. Но вот разговаривал я на днях не для печати с одним действующим футболистом. И услышал, что в московских командах существует практика проверять игроков после выходных. И что некоторые якобы используют кокаин не для «кайфа», а для того, чтобы выходить из… запоя (!): «приободрился» – и на тренировку.

Самые шокирующие детали этого разговора я опущу. Тех, что привел, по-моему, достаточно. Фантазировать моему собеседнику абсолютно незачем…

Из этого же разговора я услышал, что некоторым другим нашим известным игрокам просто повезло. Их не поймали. В критический момент не им выпало идти на допинг-контроль. Фамилии тут на публике не назовешь. Ибо – недоказуемо. Но подобная история была не одна.

Все эти признания заставляют понять про наш (и не уверен, что только наш) футбол несколько больше, чем то, что лежит на поверхности. И дальше лезть, честно говоря, даже не хочется», – написал в своей колонке Рабинер.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (24)
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кошмарик
1479549917
Видать Рабинер по собственному огромному опыту судит..
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filosof sparty
1479551978
Именно про это я вчера и писал, но особо одарённые меня вчера активно минусовали...
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Smekaev
1479553212
Еще одна мандавошка пропиарилась. Сука, да ты в любой московский клуб зайди - там его тоннами употребляют, а футболисты - тоже люди своего времени, молодые и здоровые, и их тоже искушения не обходят стороной. Сам этот Рабинер как будь-то не употреблял никогда.
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ДЖУZ
1479553405
обосрал так обосрал всех
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Superviser77
1479554286
Бла-бла-бла.... пиз....бол....
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GARIK-Al
1479554329
Сначала прочитал "Кокорин помогает..."
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polt
1479555574
Новая сторона нашего футбола..
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Maxim Nik
1479555995
Мерзкая вещь наркотики. А кокаин особенно. Хоть сам не прибывал, но видел что с другими они делают. Правильно сделали что дисквалифицировали. Другим наука будет. А в запой заходить не надо!
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olebar73
1479556666
Бред
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Sanches 1204
1479558959
Они видимо и ползали на ЧМ ,потому что кокс засцали принимать
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