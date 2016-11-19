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    Министр спорта Чечни: «Игроки «Терека» постоянно чувствуют поддержку руководства республики»

    Министр Чечни по физической культуре и спорту Хасмагомед Хизриев подчеркнул, что руководство республики постоянно оказывает поддержку «Тереку». По словам руководителя, футболисты грозненской команды чувствуют это.

    «Руководство и игроки «Терека» постоянно ощущают поддержку со стороны руководства республики. Успехи команды связаны со многими аспектами, но в первую очередь – это формирование вместе с тренерским составом дружественной обстановки, когда каждый в любой игре на профессиональном уровне выполняет свой долг», – сказал Хизриев.

    По прошествии 13-ти матчей «Терек» располагается на четвертой строчке в турнирной таблице, имея в активе 24 очка. В 14-м туре грозненцам на своем поле предстоит встретиться с «Томью».

    Источник: ТАСС

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    19.11.2016 12:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 19 ноября 2016, 15:42

      Чурки поганые. Сосете денег из РФ, ВВП подстилка хачей. Русские страдаю, а чурки процветают! ВПЕРЕД СУКА РОССИЯ

      -2
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      Рейтинг: +13

      Groznyi95 > Алексей1988 19 ноября 2016, 17:33

      Хватит кормить Кавказ - Кто кого кормит - YouTube Набери это текст и посмотри ролик)))) И больше не воняйте тут насчет всяких дотаций и т.д. уроды вы неизвестно где и неизвестно от кого зачатые по пьяни))))))

      2
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      Рейтинг: +100

      PopCorn963 19 ноября 2016, 14:02

      Это заметно.

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