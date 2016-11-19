Широков: «ЦСКА, скорее всего, разорвет контракт с Еременко»

В ЦСКА могут и оставить и будет тренироваться по полной и наигрывать
молодых игроков. Вопрос по Ерёменко решит руководство ЦСКА.
Бывший игрок ЦСКА Роман Широков прокомментировал ситуацию вокруг дисквалификации Романа Еременко на два года за употребление кокаина.
«После того, как Еременко дисквалифицировали, я с ним не общался. По этому делу все и ожидали два года – ничего удивительного тут нет, просто не хотелось, чтобы он их в итоге получил.
В этой ситуации обидно, прежде всего, за самого Романа, который в самом расцвете карьеры теряет два года. Надеюсь, он не завершит карьеру, хотя вернуться будет достаточно тяжело.
ЦСКА, скорее всего, разорвет контракт – если он не заканчивается. Другого здесь, наверное, не дано.
Такие ситуации, в которую попал Еременко, никто не ожидает. Тем более у него. Но в жизни случается все, главное, чтобы он с достоинством выбрался из этой истории. Так, думаю, и будет.
Что значит «с достоинством»? С его умениями и талантом можно играть везде, главное – поддерживать форму и не терять веру», – сказал Широков.