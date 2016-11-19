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    Широков: «ЦСКА, скорее всего, разорвет контракт с Еременко»

    Бывший игрок ЦСКА Роман Широков прокомментировал ситуацию вокруг дисквалификации Романа Еременко на два года за употребление кокаина.

    «После того, как Еременко дисквалифицировали, я с ним не общался. По этому делу все и ожидали два года – ничего удивительного тут нет, просто не хотелось, чтобы он их в итоге получил.

    В этой ситуации обидно, прежде всего, за самого Романа, который в самом расцвете карьеры теряет два года. Надеюсь, он не завершит карьеру, хотя вернуться будет достаточно тяжело.

    ЦСКА, скорее всего, разорвет контракт – если он не заканчивается. Другого здесь, наверное, не дано.

    Такие ситуации, в которую попал Еременко, никто не ожидает. Тем более у него. Но в жизни случается все, главное, чтобы он с достоинством выбрался из этой истории. Так, думаю, и будет.

    Что значит «с достоинством»? С его умениями и талантом можно играть везде, главное – поддерживать форму и не терять веру», – сказал Широков.

    Источник: «Матч ТВ»

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    19.11.2016 01:40
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 19 ноября 2016, 10:21

      В ЦСКА могут и оставить и будет тренироваться по полной и наигрывать
      молодых игроков. Вопрос по Ерёменко решит руководство ЦСКА.

      0
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 19 ноября 2016, 07:10

      ну а что еще, расторгать, не содержать же 2 года ... контракт до 25.08.2018

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 19 ноября 2016, 03:21

      Не ударился бы во все тяжкие с расстройства, и то хорошо...

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