Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Бундеслига. Дортмундская «Боруссия» нанесла «Баварии» первое поражение в чемпионате

    В центральном матче 11-го тура Бундеслиги дортмундская «Боруссия» на своем поле обыграла «Баварию» – 1:0. Единственный гол на свой счет записал Пьер-Эмерик Обамеянг.

    Отметим, что данное поражение стало для мюнхенского клуба первым в нынешнем розыгрыше чемпионата Германии. Таким образом, действующий чемпион упустил первое место и теперь отстает от лидирующего «РБ Лейпцига» на три очка.

    Что касается дортмундского клуба, то «шмели» набрали 21 очко и поднялись на третью строчку.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 11-й тур

    Боруссия Д – Бавария – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Обамеянг, 11.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.11.2016 22:25
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 20 ноября 2016, 00:13

      ВПЕРЁД ЛЕЙПЦИГ.БАВАРИЯ ОТСТАЁТ

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +631

      pegas1276 > СОКОЛ САРАТОВ 20 ноября 2016, 06:50

      РБ Лейпциг зачет, чем черт не шутит, но в тройке призеров должны быть...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +131

      SchwarzGelben BVB 20 ноября 2016, 00:02

      Неслабые должны быть нервы, чтоб в таком стиле выигрывать матчи. Результат результатом, но так вжиматься в штрафную.. И реализация как всегда хромает. Но.. Победа превыше всего)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11