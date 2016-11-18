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    Слуцкий: «Вернблума нужно клонировать»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в эфире канала «Наш футбол» прокомментировал игру своих подопечных в матче 14-го тура РФПЛ против «Арсенала» (1:0).

    «С чем связано, что во втором тайме ЦСКА чуть сбавил обороты? Понятно, что когда счет 1:0, легче удержать это преимущество, нежели наращивать его. Но это было только в последние 10–12 минут. «Арсенал» ничем не удивил. Примерно понимали, как они будут действовать. Так примерно и произошло.

    Чалов – большой молодец, он проделал большой объем работы, старался. Однозначно может занести этот день себе в актив, будет память на всю жизнь. Вернблум играл впереди, поскольку у нас есть кадровые проблемы. Его надо клонировать, он может играть на разных позициях», – сказал Слуцкий.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.11.2016 21:16
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 18 ноября 2016, 23:56

      Слуцкий ради результатов закрывал глаза на применение наркоты и допинга, а сейчас переходит на клонирование? Таких тренеров и руководителей нужно отстранять пожизненно, да ещё и садить-МАЛО В РОССИЙСКОМ СПОРТЕ ДОПИНГОВЫХ СКАНДАЛОВ, МАЛО ОТБИРАЮТ ОЛИМПИЙСКИХ МЕДАЛЕЙ???????

      2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 18 ноября 2016, 22:57

      Этого пидораса нужно отстранить от футбола... Он каждый, АБСОЛЮТНО КАЖДЫЙ матч сука наигрывает на удаление, но что мы видим, как правило он не получает и жёлтой из-за ссыкливости судей и админ ресурса.

      0
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      Рейтинг: +147

      super.zenitchik 18 ноября 2016, 22:14

      Отрежь ему яйца и пришей Чалому. Какая промблема?

      0
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      Рейтинг: +75

      dedruz 18 ноября 2016, 22:05

      качалкину нужно перевязать каналы чтоб не размножался

      3
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 18 ноября 2016, 22:02


      Читает, выясняется, Слуцкий даже своих самых беспощадных критиков… Только что толку?

      cska-62, 28.09.2016, 00:08
      «Эх, было бы у нас два Вернблума, один в опорной зоне, а второй – в нападении, то даже с «любимой болонкой королевы» на тренерском мостике могло бы хоть что-то получиться в атаке… Но, увы, Вернблум один…»
      http://bombardir.ru/news/482791

      -1
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      Рейтинг: +9

      Nigtan_ОУКБ 18 ноября 2016, 21:49

      овсяные как всегда отскочили...

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 18 ноября 2016, 21:40

      Еременко клонируй лучше на ближайшие 2 года !

      2
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