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    СК Казани опроверг информацию о присутствии следователей в отеле, где остановился «Ростов»

    Старший помощник руководителя следственного комитета по взаимодействию со СМИ Андрей Шепицкий опроверг информацию о сотрудниках ведомства в отеле, где остановился «Ростов». Напомним, ранее сообщалось, что СК намерен допросить нападающего Сердара Азмуна по делу о его переходе из «Рубина» в ростовский клуб.

    – Могу сказать следующее. Следователи в отеле не появлялись, никаких следственных действий там не проводится. Ни с кем из команды «Ростов» следователи не общались. Кроме того, вопрос о необходимости проверки трудового договора Азмуна даже не поднимался.

    – Но ведь в интернет уже выложены фотографии, на которых следователи сидят в холле отеля…

    – На этих фотографиях сидят сотрудники полиции. Больше я ничего не могу сказать на этот счет. Следователей там нет.

    – Значит, никто сегодня отель «Ростова» не приезжал?

    – Нет, нет и еще раз нет. Мы там не появлялись

    – А вот у юриста Михаила Прокопца другие данные. Вот что он сказал: «Пришли в отель следователи. Требуют привести Азмуна, чтобы его допросить. Такая же просьба прозвучала и по главному тренеру команды Курбану Бердыеву, гендиректору клуба Владимиру Крупину и переводчику Азмуна».

    – Я читал это. Я могу совершенно точно сказать: мы там не поднимались. Даже вопрос не поднимали о том, чтобы приглашать Азмуна на допрос.

    – А в будущем?

    – Посмотрим, пока никто такой вопрос не ставил.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.11.2016 17:02
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -256

      balaton78 18 ноября 2016, 21:27

      Еще лучше..тогда это бандосы были? Факт присутствия людей a форме полиции и штатском можно найти в интернете.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 18 ноября 2016, 18:41

      Даааа Кадыров просто божий одуванчик,в сравнении с этими....

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