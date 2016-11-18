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    В отель «Ростова» в Казани пришли следователи

    Спортивный юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы нападающего «Ростова» Сердара Азмуна, заявил, что за несколько часов до матча 14-го тура РФПЛ против «Рубина» в отель, где проживает ростовский клуб, явились работники следственных органов.

    – Пришли в отель следователи. Требуют привести Азмуна, чтобы его допросить. Такая же просьба прозвучал и по главному тренеру команды Курбану Бердыеву, гендиректору клуба Владимиру Крупину и переводчику Азмуна.

    – Что ответили представители «Ростова»?

    – Идет доследственная проверка, и никаких юридических оснований поступать так в этот день и час нет. В нормальной ситуации доследственная проверка проводится в удобное для всех время, в корректной форме. Сейчас же это можно расценить как давление на «Ростов» перед матчем с «Рубином». Это некорректно. «Ростов» нанял адвокатов, которые дадут объяснения. Никто не бегает от следственных органов, завтра утром переводчик даст пояснения.

    – Есть ли уже реакция РФС и РФПЛ на обращение «Ростова»?

    – Пока нет. Но буду признателен журналистам, которые поинтересуются этой реакцией.

    – Где сейчас следователи?

    – Сидят в лобби отеля. Чего-то ждут.

    Напомним, встреча состоится сегодня в 19:30 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.11.2016 15:47
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +7938

      FanatSerj 18 ноября 2016, 17:30

      идиотизм крепчает, как мороз на полях ))

      2
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      Рейтинг: +3282

      woyser 18 ноября 2016, 17:23

      Подретузная война.

      1
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      Рейтинг: +415

      radga 18 ноября 2016, 17:05

      С уважением относился к команде "Рубин", до определенного момента, но когда произошла смена руководства и часть игроков осталась не у дел, то сначала я не до понимал что происходит. Теперь все стало ясно, руководство клуба пошло не по тому пути...... . Руки прочь от "Ростова", Бекиича, Азмуна. Вы шо с дуба рухнули?

      0
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 18 ноября 2016, 17:03

      Надеюсь Азмун им сегодня трешку вгонит. Вперед, Сельмаш!

      2
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > гус 18 ноября 2016, 17:10

      Вами там уже давно место занято.

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 18 ноября 2016, 16:14

      Они, что с ума посходили? Полный идиотизм, или хотят морально подействовать на команду? Но по-моему они только разозлят и последствия будут не в пользу Рубина. Очень не красиво!!!

      2
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      Рейтинг: +256

      Ris 18 ноября 2016, 16:14

      Приходите ко мне, следаки, подпишу я вам всем протоколы, чтобы в дебрях зелёной тайги мне свободу закрыли запоры.

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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 18 ноября 2016, 16:08

      Рубин довы@бывается.

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      Рейтинг: +5490

      Lester84 18 ноября 2016, 16:06

      У Рубина пукан от злости похоже подгорает

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      Рейтинг: +80

      Said_ 18 ноября 2016, 15:50

      "Рубин" уже с ума сходит. Некрасиво, очень некрасиво.

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