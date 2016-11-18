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    Колосков призвал Еременко добиваться смягчения наказания за допинг

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал ситуацию с дисквалификацией полузащитника ЦСКА Романа Еременко. Напомним, футболист отстранен от футбола на два года за употребление кокаина.

    «Может быть, есть смысл обжаловать вердикт. Во-первых, потому что человек впервые попался на допинге, такие случаи были. Надо, мне кажется, использовать все пути и возможности обжаловать все это дело в арбитражном суде в Лозанне – это первое, что мне хотелось бы предложить. Решать, конечно, ему. Но шансы добиться смягчения санкций, мне кажется, есть. Все от него зависит. Я бы сейчас предпринял все возможные и невозможные меры, чтобы попытаться в арбитраже реабилитироваться или добиться смягчения наказания.

    Если он для себя решит, что надо заканчивать с футболом и заниматься какой-то другой деятельностью – это уже его выбор будет. Убежден, что если он захочет еще продолжить профессиональную карьеру как футболист, у него это получится», – сказал Колосков.

    Марихуана, кокаин, бромантан. На чем ловили и как наказывали футболистов из РФПЛ

    Источник: Р-Спорт

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    18.11.2016 14:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8121

      nik55 18 ноября 2016, 14:38

      пусть добавят---остальным наука

      -1
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