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    Семин считает, что дисквалификация Еременко – это не самое страшное в жизни

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин, работавший с Романом Еременко в киевском «Динамо», прокомментировал дисквалификацию футболиста. Напомним, полузащитник ЦСКА отстранен от футбола на два года за употребление кокаина.

    «Роман Еременко был совсем молодым, когда мы брали его в киевское «Динамо». Я никогда не замечал каких-то отклонений в его режиме или поведении. Это был идеальный парень и футболист, который прогрессировал каждый год и становился только лучше и лучше. Что случилось дальше, мне сложно сказать. В последнее время мы контактировали только перед матчами, когда играли.

    Сможет ли он вернуться спустя два года? Многое зависит от характера. Это сложный период в жизни спортсмена – быть без футбола. Это нелегкая жизненная ситуация, но у него спортивная семья и они ему помогут. Он должен выстоять, бывает в жизни всякое, это не самое страшное», – сказал специалист.

    Марихуана, кокаин, бромантан. На чем ловили и как наказывали футболистов из РФПЛ

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.11.2016 14:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +147

      super.zenitchik 18 ноября 2016, 14:37

      Ну да, не посадили же!

      -1
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