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    Натхо: «Арсенал» играет хорошо. Да и погода сейчас все усложняет»

    Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо ждет определенных сложностей в ходе выездного матча российской Премьер-лиги против «Арсенала» в Туле.

    «Будет очень тяжелая игра. Я видел последние матчи «Арсенала», они хорошо играют, к тому же погода сейчас все усложняет. В игре с «Амкаром» все видели, как тяжело играть в таких условиях. Но нам надо набирать очки. Последний месяц мы испытываем проблемы, было много травмированных, и нам не слишком везло. Но это футбол. В нынешней ситуации нам надо быть сильными и делать все возможное, чтобы набрать максимум очков», – заявил Натхо.

    Матч 14-го тура российской Премьер-лиги «Арсенал» – ЦСКА состоится в пятницу, 18 ноября, в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Twitter

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    18.11.2016 11:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11

      Dennis_Bergkamp 18 ноября 2016, 18:09

      А зачем у меня эта новость под Моей Командой под ЛОНДОНСКИМ АРСЕНАЛОМ

      0
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska 18 ноября 2016, 17:15

      только ты друг нихрена не играешь

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