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    Аббьяти одобрил уход некоторых футболистов из «Милана»

    Бывший голкипер «Милана» Кристиан Аббьяти недоволен поведением некоторых футболистов из состава итальянского клуба.

    «Я вижу, что далеко не все футболисты «Милана» понимают значение герба клуба на своей футболке. Заметно непрофессиональное отношение к делу со стороны некоторых игроков. В клубе тоже это видят, что и вылилось в уход некоторых футболистов. На мой взгляд, это было правильным решением», – цитирует слова Аббьяти 7Gold.

    Стоит отметить, что Аббьяти завершил свою профессиональную карьеру игрока в прошлом сезоне.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.11.2016 11:09
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