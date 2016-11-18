Семин не понимает, почему матч с «Томью» нельзя перенести в южный город

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал отказ железнодорожников проводить матч 16-го тура РФПЛ против «Томи» в манеже в городе Красноярск. Специалист заявил,что его команда готова сыграть в любом южном городе.

«Зачем играть в северных городах зимой? Почему нельзя было перенести матч с «Томью» в южный город? «Локомотив» бы с удовольствием поехал в Сочи, Краснодар, Махачкалу, Владикавказ», – сказал Семин.