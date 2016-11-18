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    Семин не понимает, почему матч с «Томью» нельзя перенести в южный город

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал отказ железнодорожников проводить матч 16-го тура РФПЛ против «Томи» в манеже в городе Красноярск. Специалист заявил,что его команда готова сыграть в любом южном городе.

    «Зачем играть в северных городах зимой? Почему нельзя было перенести матч с «Томью» в южный город? «Локомотив» бы с удовольствием поехал в Сочи, Краснодар, Махачкалу, Владикавказ», – сказал Семин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.11.2016 00:22
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +29

      kiiriil19 18 ноября 2016, 13:09

      ну у нас в Красноярске вполне не плохой манеж играть там можно))не каждый день клубы и ПЛ приезжают))

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 18 ноября 2016, 10:54

      раз отказались-техническое, -3 и разошлись!

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 18 ноября 2016, 10:08

      Вот из Москвы с удовольствие и переносите матчи в Сочи, Краснодар. Подписались под таким календарём ну и всё нечего роптать, Томь тоже хочет дома играть

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      Рейтинг: +6123

      subbotaspartak 18 ноября 2016, 08:28

      Они хотели б чемпионат не России, а Москвы.
      Футбол за МКАДом им до...головы.
      Сократить расходы, гарантировать Еврокубки,
      А вы там (В России) играйте хоть в полушубках.

      2
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      Рейтинг: +399

      franck_ribery 18 ноября 2016, 06:01

      Страна большая, у каждой команды свой город (регион) в этом и свои преимущества. Пусть домашний матч Локо с Томью перенесут, там где будет удобно томичам. При всем уважении к Семину, думаю, что он просто очкует)))

      1
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > franck_ribery 18 ноября 2016, 11:00

      Понятно что в такой морозище никто играть не хочет! Все вопросы необходимо предъявлять тем, кто составляет календарь, а они по всей видимости с головой не дружат...

      1
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 18 ноября 2016, 05:06

      Зачем в Красноярск? В Новосибирске же есть манеж, боельщиками Томи вообще не проблема приехать в Нск. А в Красноярск поедут очень немногие. Немного больше, чем поехало бы в южный город.
      Ну а коммент Семина, что он бы с удовольствием поехал куда-то - вообще бред. Ездить надо в гости к сопернику, а не куда ему хочется. Может и Локо домашние игры тогда будет в Сочи проводить? Погода там получше, чем в Москве.

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      Рейтинг: +664

      Небесная 18 ноября 2016, 01:13

      Кто будет болельщикам Томи оплачивать проезд до Сочи? И чем манеж не устраивает?

      -1
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      Рейтинг: +60

      Shaft > Небесная 18 ноября 2016, 01:52

      Не**й придумывать футбол там, где играть можно только в хоккей. У Томи нет никаких болельщиков. Ровно как и футбола, команды, денег на её содержание и т.п.
      Этот клуб - дитё Роснефти, которой надо иммидж держать в регионе

      -3
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 > Shaft 18 ноября 2016, 05:09

      тебя забыли спросить. Приедь в Томь, зайди на фанатскую трибуну и вслух озвучь свой комментарий. Думаю, не успеешь договорить, как получишь ответный аргумент. Футбол есть везде и в любую погоду, а то что Семин боится ж... застудить - пусть едет вместо игры на юг греться и получает техническое поражение, в чем проблема?

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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > gosproektikabinet 18 ноября 2016, 10:54

      Воронежская команда способна выйти в РФПЛ, болельщики хотят увидеть Факел в премьер-лиге, но у команды для этого нет денег, поэтому никто никуда не рвётся. Задача на сезон - 5 место ФНЛ.

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Shaft 18 ноября 2016, 10:57

      вот м**ла магнитный, давно из нищебродов вылез??

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