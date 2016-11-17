Китай приобрел телеправа АПЛ на три года за рекордные 700 миллионов долларов

Английская премьер-лига продала права на показ матчей в Китае за 700 миллионов долларов. Сделка покрывает три сезона – с 2019 по 2022 год, сообщает AP.

Подобное соглашение стало крупнейшим зарубежным соглашением лиги: стоимость телеправ на каждый сезон составит чуть более 233 миллионов долларов.

Сейчас права на показ чемпионата Англии в Китае оцениваются примерно в 20 миллионов долларов в год. Отметим, в сделке участвовала компания PPTV, входящая в Suning group, которой принадлежит «Интер».