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    Самедов призвал не обращать внимание на рейтинг ФИФА

    Полузащитник «Локомотива» и сборной России Александр Самедов заявил, что не слишком серьезно относится к рейтингу ФИФА, где команда Станислава Черчесова расположилась на 53-м месте.

    – Место в шестом десятке рейтинга ФИФА — это реальное отражение силы сборной России?

    – От чего зависит этот рейтинг, победы в товарищеских матчах на него влияют?

    – Да, но результаты официальных матчей влияют сильнее.

    – Ну вот видите. Если взять отрезок из пяти игр после чемпионата Европы, то у нас две победы, два поражения и одна ничья. Не знаю, как составляется этот рейтинг, но я не согласен с тем, что это наше место. Если честно, не слишком серьезно отношусь к этому рейтингу. Есть конкретная цель — нужно идти к ней и делать свое дело. А рейтинг — это другое. Но мы будем стараться в каждой игре побеждать, чтобы подняться выше и порадовать болельщиков.

    – Черчесов называет товарищеские матчи «контрольными». Но, может быть, тогда нужно играть с более сильными соперниками?

    – Не знаю, нужно или нет, это решает тренерский штаб. Но я бы очень сильно хотел. Хотя все пять игр (Катар выносим за скобки) мы играли с неплохими командами. Да, проигрывали, но я, например, удивлен — откуда такое отношение к Коста-Рике? Они на днях американцев вынесли 4:0, по составу это очень хорошая команда. А говорят: ну все, уже и Коста-Рике проигрываем. Такое отношение не очень понятно. Вообще, топов много, я бы с хорватами или бельгийцами хотел сыграть. Вы считаете, это топовые команды?

    Источник: «Матч ТВ»

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    17.11.2016 20:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings 18 ноября 2016, 19:56

      Да да, рейтинг ФИФА никчемный. (Особенно для нашей сборной) ;)))))

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 17 ноября 2016, 21:10

      Этто-не ррреальное место..
      мы-были..бесконтррольными...

      Сашка..Александрр ..Бородач.

      -2
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