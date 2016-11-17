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    Долг «Манчестер Юнайтед» вырос до 338 миллионов фунтов

    Вице-президент «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд заявил, что задолженность клуба выросла с 286 до 338 миллионов фунтов стерлингов. Ключевым фактором роста долга является непопадание в Лигу чемпионов.

    Выручка в день матчей упала на 16,8 миллионов фунтов. По большей части это связано с тем, что 12 месяцев назад клуб за этот период провел на три домашних матча больше. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, манкунианцы получили на 3,4 миллиона фунтов меньше.

    Долг клуба вырос на 18 процентов – до 337,7 миллиона фунтов – во многом, из-за падения курса фунта по отношению к доллару.

    Источник: BBC

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    17.11.2016 19:14
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +536

      dolf666 18 ноября 2016, 14:38

      и чего? долги есть абсолютно у всех. у тех же Барсы и Реала имеются долги

      0
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      Рейтинг: +162

      КАРАТ 17 ноября 2016, 23:20

      Кидайте на право и на лево и они еще вырастут в 2-3 раза

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 17 ноября 2016, 19:44

      А Спартак в плюсе. Еврейская арифметика.

      1
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      Рейтинг: +7938

      FanatSerj 17 ноября 2016, 19:41

      фигня у Динамо треть этого долга, и в РПЛ его никогда в жизни не окупить, хоть как команда будет играть. Только самое смешное, в Англии Погба, Ибрагимович, а в РПЛ это Денисов и Кокорин ))))

      2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 17 ноября 2016, 19:30

      Фигня какая то.Покупать футболистов по 100 лямов деньги есть

      2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 17 ноября 2016, 19:43

      Нормально все. Долги есть у всех и даже могут вырасти. Главное, что бы доходы позволяли обслуживать этот долг (погашение долга и выплату процентов).

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 17 ноября 2016, 22:29

      Типа как у нас в Ростове)))Щас попэрло))

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 17 ноября 2016, 22:33

      А чего у вас там поперло? Я не в курсе.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 17 ноября 2016, 23:38

      Долги игрокам отдают)))

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