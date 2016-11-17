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    Белоус: «Смородская била себя в грудь и кричала: «Я выгнала Семина, я выгнала Тищенко. А вы что сделали?»

    Менеджер Юрий Белоус поделился воспоминаниями о работе в «Локомотиве» в должности вице-президента. Специалист провел в клубе 3,5 месяца в 2010 году.

    «Когда я пришел, в клубе шло разрушение. Для Смородской главной задачей было – выгнать людей Семина. Она била себя в грудь и кричала: «Я выгнала Семина, я выгнала Тищенко. А вы что сделали?

    Я ей пытался что-то объяснять перед покупкой Ибричича. Мы его смотрели уже, он был очень медленным и не годился. Показывал отчеты селекционной службы, передал разговор с одним серьезным агентом. Тот мне позвонил и сказал: «Юрий, что вы творите? Он стоит не больше 500 тысяч евро, а вы хотите заплатить 5 миллионов». Через короткое время она объявила, что мы с ней не сработаемся», – рассказал Белоус.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    17.11.2016 18:04
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 18 ноября 2016, 10:42

      Тоже самое и с Хенти провернули...

      1
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      Рейтинг: +169

      Cuervo 18 ноября 2016, 08:54

      Геркус бил себя в грудь и кричал:Я вернул Семина,а вы что сделали))

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 17 ноября 2016, 23:41

      Делилась наверное хорошо , раз так долго клуб мучила !

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 17 ноября 2016, 21:39

      Прикинь какой откат был с Ибричича, если он реально 0.5 мульта стоил, а не 5 !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 17 ноября 2016, 19:17

      Вот такие Смородские и делали деньги на бессмысленных трансферах.Поэтому долго её не могли выгнать-рука ногу моет....

      2
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      Рейтинг: +361

      sergan113 17 ноября 2016, 19:11

      грудь сильно тряслась, как кисель

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