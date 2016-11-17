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  • База сборной России на Кубке конфедераций, скорее всего, будет на «Арене ЦСКА»

База сборной России на Кубке конфедераций, скорее всего, будет на «Арене ЦСКА»

17 ноября 2016, 17:09
7

Сборная России практически определилась с местом дислокации во время Кубка конфедераций-2017. Национальная команда своей базой намерена выбрать «Арену ЦСКА».

«База сборной России во время Кубка конфедераций в 2017 году, скорее всего, будет на «Арене ЦСКА», – заявил председатель комиссии Совета Федерации по подготовке к чемпионату мира 2018 года Вадим Тюльпанов.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года, матчи будут проводиться в Москве, Казани, Сочи и Санкт-Петербурге.

Источник: «Советский спорт»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия
Комментарии (7)
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ASG
1479402187
Как круто игнорируют Краснодар, а там то база куда круче будет, чем в конюшне или сочи, как и стадик круче, чем в сочах
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ufos73
1479402530
Нищающему Нигеру подачку подкинут ))
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Serjoga
1479631246
Кокоин завезли?
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