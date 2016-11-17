База сборной России на Кубке конфедераций, скорее всего, будет на «Арене ЦСКА»

Сборная России практически определилась с местом дислокации во время Кубка конфедераций-2017. Национальная команда своей базой намерена выбрать «Арену ЦСКА».

«База сборной России во время Кубка конфедераций в 2017 году, скорее всего, будет на «Арене ЦСКА», – заявил председатель комиссии Совета Федерации по подготовке к чемпионату мира 2018 года Вадим Тюльпанов.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года, матчи будут проводиться в Москве, Казани, Сочи и Санкт-Петербурге.