Шпилев: «Арбитр в РФПЛ зарабатывает 90 тысяч рублей за матч, в ФНЛ – 35»

Бывший арбитр Денис Шпилев затронул тему заработка судей в российском футболе. Как отметил экс-судья, их зарплаты находятся на достаточно высоком уровне по сравнению с окладами в провинциальных городах.

«Сколько получают судьи? Во втором дивизионе – 12 тысяч рублей в поле и 6 тысяч – ассистенты, 35 и 17,5 – в ФНЛ, 90 и 45 – в РФПЛ. Каждый арбитр дорожит своей работой и получает неплохие деньги по меркам провинциальных городов. И каждый хочет получать назначение из тура в тур. Поэтому все стараются работать хорошо и прекрасно понимают, что если не назначишь очевиднейший пенальти, то будешь на некоторое время отстранен», – приводит слова Шпилева «БелПресса».