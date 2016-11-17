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  • Шпилев: «Арбитр в РФПЛ зарабатывает 90 тысяч рублей за матч, в ФНЛ – 35»

Шпилев: «Арбитр в РФПЛ зарабатывает 90 тысяч рублей за матч, в ФНЛ – 35»

17 ноября 2016, 15:35
11

Бывший арбитр Денис Шпилев затронул тему заработка судей в российском футболе. Как отметил экс-судья, их зарплаты находятся на достаточно высоком уровне по сравнению с окладами в провинциальных городах.

«Сколько получают судьи? Во втором дивизионе – 12 тысяч рублей в поле и 6 тысяч – ассистенты, 35 и 17,5 – в ФНЛ, 90 и 45 – в РФПЛ. Каждый арбитр дорожит своей работой и получает неплохие деньги по меркам провинциальных городов. И каждый хочет получать назначение из тура в тур. Поэтому все стараются работать хорошо и прекрасно понимают, что если не назначишь очевиднейший пенальти, то будешь на некоторое время отстранен», – приводит слова Шпилева «БелПресса».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ
Комментарии (11)
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shinnik
1479386595
В месяц,или за полтора часа пробега..? Так гайцы больше получают.. пробежался с полосаткой по обочине и -готово!
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63_Camapa_63
1479388112
И плюс что принесут в конверте перед матчем , чтобы был назначен пенальти . Или за КК )))
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kimig
1479397860
НИЩЕТА!!! А С ИНСПЕКТОРОМ ОН ДЕЛИТСЯ? ИЛИ ТОМУ ОТДЕЛЬНО ПРИНОСЯТ
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FanatSerj
1479401273
Ничего себе цены, элитные проститутки в Москве за час и то меньше берут. Так их то хоть за эти деньги ебут во все дыры по настоящему, а тут так, покричат пару раз, что пидарас и даже в жопу не выебут. Аххх--хххаааа-хаааа )))))))
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_FootFan
1479401775
Неплохо отбегал 90+ минут и 90+к рублей.Нормальные бабки за год)
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Lester84
1479403570
А какие расценки за допуслуги - левые пенали, карточки, удаления, засчет гола из офсайда?
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Garrincha58
1479418422
за пару стольников можно купить любого арбитра
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zadira56
1479446972
Поэтому и взятки берут завышенные
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Пиво без газа
1479452384
хорошая зарплата
Ответить
Tri
1480235442
Косарь в минуту, вот бы мне так зарабатывать.
Ответить
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