Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

ФИФА не устраивают поле и раздвижная крыша «Крестовского»

17 ноября 2016, 15:06
33

Глава временной комиссии Совета Федерации по подготовке к чемпионату мира-2018 Вадим Тюльпанов рассказал, какие основные претензии ФИФА имеет к строящемуся стадиону «Крестовский» в Санкт-Петербурге. В частности, Международная федерация футбола отметила проблемы с полем арены и раздвижной крышей.

«ФИФА не устраивают поле и раздвижная крыша. Впервые на таком северном месте строится стадион. Проблема с полем штатная, она в ближайший месяц будет решена. Стадион в Санкт-Петербурге из красной зоны ФИФА перешел в желтую. Темп и динамика показывают, что все будет готово вовремя. Там работают четыре тысячи рабочих», – приводит слова Тюльпанова «РИА Недвижимость».

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа
Комментарии (33)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
mauxa
1479384786
взорвите уже это позорище и отдайте матчи ЧМ в Краснодар!!!!!
Ответить
DirtyEastL
1479384818
"Впервые на таком северном месте строится стадион" Финляндия, Швеция, Норвегия, Канада - там что, пусто?
Ответить
kykyi
1479385115
Построили какую то хрень, которой нельзя пользоваться, как и все остальное.
Ответить
shinnik
1479385738
В Питере всего 4 тысячи рабочих.. Остальные,как бы это.., мерчендАйзеры,мерченАры,мерченДаги.. И.Т.Д
Ответить
Psih86
1479390198
Что это за чудо стадион?Во-первых миллиарды денег отмыли при строительстве,во-вторых все через одно место,в третьих ни газона,ни крыши ни чего не разрешают,как вообще до строительства эти моменты решали?думали а бабок дадим все решим,а нет...Ни все продажные как у нас...Да и название Крестовский!!!С самого начало уже крест на нем поставили!!!
Ответить
alex1951
1479390857
Деньги - вода! Главное стадион. И потом Россия не такая богатая чтобы покупать дешевые вещи.
Ответить
МУМИЁ
1479391825
А что так борзо? С фифой не поделились? Вам русским языком сказано: всё будет построено в срок.
Ответить
Legioner-05
1479391880
Меня уже раздражают новости об этом стадионе.И смех и грех,но позорище ещё то.
Ответить
Zeff
1479393422
ФИФА заказ выполняет.
Ответить
ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1479395453
Да, надо признаться , что забавы для Путина приводят к обнищанию населения. Расплата всегда настигнет подлеца. Затянувшаяся расплата всегда жестока.
Ответить
Главные новости
Корреспондента «Матч ТВ» поставили на колени и избили на стадионе «Локомотив»
13:30
«Манчестер Сити» продлил контракт с вингером сборной Бельгии
13:19
Переход Батракова в «ПСЖ» через «Галатасарай» сочли вероятным через год
13:08
В «Црвене Звезде» рассказали о переговорах с ЦСКА по трансферу форварда
12:59
Мусаев: «Краснодару» никто не давал шансов выиграть в матче со «Спартаком»
12:45
ВидеоСоболев помог плачущему мальчику на тренировке «Зенита»: «Не могу, сердце разрывается»
12:19
5
Карпукас пропустит матч «Локомотива» с «Оренбургом», он близок к переходу в «Зенит»
12:06
2
Кордоба стал ближе к возвращению в состав «Краснодара»
11:57
1
Эмери объяснил, почему Хвича может выиграть «Золотой мяч»
11:45
1
В клубе Медиалиги объяснили, почему им не нужен Дзюба
11:23
8
Все новости
Все новости
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
Вчера, 22:10
4
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
Вчера, 15:40
2
Экс-тренер Португалии и Бельгии Мартинес может возглавить еще одну топ-сборную
Вчера, 01:00
Стал известен новый главный тренер сборной Казахстана
7 августа
1
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
5 августа
6
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
Олимпийский чемпион-2024 возглавил сборную Чехии
1 августа
ФотоМанчини высказался о возвращении в сборную Италии: «Постараюсь, чтобы болельщики меня простили»
30 июля
3
«Хороший мужик»: Мутко высказался о назначении Манчини главным тренером сборной Италии
28 июля
1
Мостовой оценил назначение Манчини в сборную Италии
28 июля
2
Стал известен новый главный тренер сборной Италии
24 июля
3
Гвардиола принял итоговое решение по сборной Италии
24 июля
3
Стало известно, какую команду может возглавить Гвардиола
20 июля
5
В рейтинге ФИФА сменился лидер после ЧМ-2026
20 июля
5
Инфантино пошутил про включение 208 сборных на ЧМ
12 июня
3
Луческу скрывал смертельный диагноз
12 апреля
Эмоциональное заявление Гаттузо об увольнении из сборной Италии
3 апреля
Принято окончательное решение по будущему Гаттузо в сборной Италии
3 апреля
3
Луческу перенес инфаркт миокарда
3 апреля
3
Буффон объявил об уходе из сборной Италии
2 апреля
1
Дель Пьеро жестко отреагировал на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
5
Президент УЕФА прокомментировал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
80-летний Луческу уволен из сборной Румынии
2 апреля
7
В Италии раскрыли подробности конфликта Доннаруммы с двумя боснийскими футболистами
2 апреля
1
Камоцци назвал причины кризиса в итальянском футболе
1 апреля
Пономарев одним словом описал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
1
Реакция Капелло на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
У Доннаруммы украли шпаргалку перед серией пенальти с Боснией и Герцеговиной
1 апреля
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+