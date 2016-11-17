ФИФА не устраивают поле и раздвижная крыша «Крестовского»

Глава временной комиссии Совета Федерации по подготовке к чемпионату мира-2018 Вадим Тюльпанов рассказал, какие основные претензии ФИФА имеет к строящемуся стадиону «Крестовский» в Санкт-Петербурге. В частности, Международная федерация футбола отметила проблемы с полем арены и раздвижной крышей.

«ФИФА не устраивают поле и раздвижная крыша. Впервые на таком северном месте строится стадион. Проблема с полем штатная, она в ближайший месяц будет решена. Стадион в Санкт-Петербурге из красной зоны ФИФА перешел в желтую. Темп и динамика показывают, что все будет готово вовремя. Там работают четыре тысячи рабочих», – приводит слова Тюльпанова «РИА Недвижимость».