В АПЛ неофициально начали тестировать видеоповторы

Руководство английской Премьер-лиги рассматривает возможность внедрения видеоповторов в ближайших сезонах. Как сообщает источник, в АПЛ уже неофициально начали тестировать видеоповторы.

Испытание технологии проводится по ходу матчей текущего сезона. Система была испробована на 12-ти играх чемпионата Англии. Экспертам удалось установить, что минимум два-четыре решения арбитра могли быть рассмотрены видеоассистентами.

Отметим, что пока видеоассистенты не могут контактировать с главным арбитром матча, но в следующем сезоне это правило собираются отменить.