Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    На «Петровском» состоятся антитеррористические учения

    На территории спортивного комплекса «Петровский» состоятся антитеррористические учения. Как сообщает «Фонтанка», мероприятие запланировано на 17 ноября.

    Отмечается, что во время учений движение транспорта на близлежащих улицах перекрыто не будет. К слову, источник не назвал сроки завершения учений.

    Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге были задержаны семеро террористов, которые готовили взрывы в торговых центрах города.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.11.2016 11:31
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +98

      VerSaR 17 ноября 2016, 22:34

      а потом скажут , что грубыми ногами спецслужб был нанесен ущерб и стадиону надо еще несколько лямов...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 17 ноября 2016, 15:28

      Учения будут с настоящими взрывами и будет сообщение о завершении
      строительства стадиона Зенит.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11