На «Петровском» состоятся антитеррористические учения

а потом скажут , что грубыми ногами спецслужб был нанесен ущерб и стадиону надо еще несколько лямов...
На территории спортивного комплекса «Петровский» состоятся антитеррористические учения. Как сообщает «Фонтанка», мероприятие запланировано на 17 ноября.
Отмечается, что во время учений движение транспорта на близлежащих улицах перекрыто не будет. К слову, источник не назвал сроки завершения учений.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге были задержаны семеро террористов, которые готовили взрывы в торговых центрах города.