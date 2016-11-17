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    Кононов: «У меня хорошие отношения с «Краснодаром»

    Экс-главный тренер «Краснодара» Олег Кононов рассказал о том, в каких отношениях он остался с руководством «быков». Слова специалиста приводит «Футбол 24».

    – Два месяца назад вы подали в отставку с поста главного тренера «Краснодара». Что пошло не так?

    – Это в прошлом. У меня хорошие отношения с клубом и приятные воспоминания.

    – В «Краснодаре», как и в «Карпатах», прошли пока лучшие периоды вашей карьеры. В обоих клубах вы поработали около 3 лет. Есть ли в этом какая-то закономерность? Возможно, это момент, когда накапливается усталость?

    – Три года совместной работы – немалый срок для главного тренера. Я не думаю, что можно устать за это время. Скорее всего, устают люди, которые находятся у тебя и не справляются с новыми требованиями и поставленными задачами.

    – Сколько времени планируете находиться в творческом отпуске? Что вы себе теперь можете позволить такого, чего не могли, находясь на посту главного тренера? Например, сходить в кино, побыть с семьей, почитать, выспаться?

    – Работа главного тренера – это где-то отрыв от реальной жизни, от проблем, которые нас окружают каждый день, от семьи и близких. Ты постоянно думаешь только о команде и о результате своей работы. Сейчас я больше в семье, уделяю внимание всему тому, что меня интересует.

    – Как насчет варианта поработать в Европе? Есть такое желание?

    – Если поступит предложение, то мне будет интересно.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.11.2016 10:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 17 ноября 2016, 11:10

      Хороший тренер но излишне мягок как Непомнящий.

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      Рейтинг: +16

      гриффон > Gullit 76 17 ноября 2016, 21:26

      согласен

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