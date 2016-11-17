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    В КНДР обещают воспитать новых Месси

    Председатель КНДР Ким Чен Ын объявил о планах сделать подготовку футболистов – главным стратегическим приоритетом страны на ближайшие годы. Об этом сообщает Yahoo! Sport.

    «Мы готовим наших футболистов так, чтобы они стали даже лучше, чем Месси. Мы сперва попробуем выйти в лидеры в Азии, а затем – и во всем мире», – заявил тренер Международной школы футбола в Пхеньяне Ю Он.

    А вот главный тренер сборной КНДР Йорн Андерсон смотрит на ситуацию более реалистично.

    «Не думаю, что КНДР сможет создать игроков уровня Лионеля Месси, но у нее могут появиться сильные футболисты по азиатским меркам. У КНДР много талантов, но всем приходится играть во внутреннем чемпионате. В таких условиях сложно создать сильных игроков», – отметил он.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.11.2016 09:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +67

      Hangeldi 17 ноября 2016, 17:21

      Коммунисты на словах Лев Толстой а на деле х..и толтые!!!

      0
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 17 ноября 2016, 15:19

      А если в Барсу или Реал кореец не перейдет - то расстреляют ))))) Тупая, безнадежная, замкнутая страна... Опять будете показывать, как ваша сборная Бразилию выигрывает? :)

      1
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      Рейтинг: +67

      Hangeldi 17 ноября 2016, 12:33

      Зае...бали коммунистские обещания!!!

      1
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