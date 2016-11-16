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Осабутей устроил «Спартак», клуб сделал свое предложение

16 ноября 2016, 23:10
12

Футбольный агент Олег Шигаев, организовавшую просмотр двух футболистов из Ганы в московском «Спартаке», опроверг ранее появившуюся информацию о том, что 18-летний форвард «Тема Ют» Джонатан Осабутей не подошел красно-белым.

«Представитель нашего агентства завтра вылетает в Европу для обсуждения возможных вариантов развития событий с ганской стороной. Все складывается плодотворно, я бы сказал. За 10 дней Джонатан оставил приятное впечатление. Теперь следующий этап – переговорный процесс. «Спартак» выдвинул свое предложение. Откуда информация, что его отправили, не знаю. Наверное, каждый гонится за эксклюзивом и начинает придумывать, высказывать мнение по своим ощущениям», – сказал Шигаев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Трансферы Спартак
Комментарии (12)
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Михаил Шевченко
1479327393
Неужели своих нет????
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Zeff
1479328420
Поздравляю. Еще один хороший игрок. Главное чёрный.
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иван маташов
1479333330
больно уж молодой.но посмотрим
Ответить
x-x-x-x-x
1479334177
ну удачи вам
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ДАША Д
1479347782
Самородок наверное.
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Cuervo
1479354323
инфо распространило издание СЭ
Ответить
Диктор
1479354442
Это тот у которого 19 голов в чемпионате? Если да то я смотрел нарезку с ним -думаю неплохой форвард,хоть и молодой.
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Аристократ Олжик
1479355761
Удачи пацанам!!!
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alexis02lion
1479358821
Слухи распространяют многие, а по факту подходит или нет может сказать только сам тренер. Теперь осталось договориться. А то нападающих мало и усиление явно нужно. Зе часто ломается, Мельгарехо не особо надежен, а Давыдову ещё расти надо да и в Спартаке-2 для начала стабильнее играть. Да и быстрые, скоростные и молодые игроки как раз в схему Карреры подойдут. Ему то точно с молодёжью не в перовой работать.
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super.zenitchik
1479361649
Зенит хоть европейских негров берет из хохлов, а эти из африканских ч/ж.
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