Осабутей устроил «Спартак», клуб сделал свое предложение

Футбольный агент Олег Шигаев, организовавшую просмотр двух футболистов из Ганы в московском «Спартаке», опроверг ранее появившуюся информацию о том, что 18-летний форвард «Тема Ют» Джонатан Осабутей не подошел красно-белым.

«Представитель нашего агентства завтра вылетает в Европу для обсуждения возможных вариантов развития событий с ганской стороной. Все складывается плодотворно, я бы сказал. За 10 дней Джонатан оставил приятное впечатление. Теперь следующий этап – переговорный процесс. «Спартак» выдвинул свое предложение. Откуда информация, что его отправили, не знаю. Наверное, каждый гонится за эксклюзивом и начинает придумывать, высказывать мнение по своим ощущениям», – сказал Шигаев.