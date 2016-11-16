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    Бубнов: «За конкретную ошибку Кудряшова в матче с Румынией – двойка. За матч в целом оценки не выставлял»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил игру защитника сборной России Федора Кудряшова в товарищеском матче против Румынии (1:0). Напомним, сам футболист оценил свою игру на четверку.

    «После матча Федор Кудряшов в интервью отметил, что посмотрит, какую я поставлю ему оценку за игру. К сожалению, а, может быть, и к счастью для игроков сборной России, я не расшифровал ТТД. Не считаю целесообразным это делать в товарищеских играх, поскольку в этих встречах зачастую нет должного настроя, как с Катаром, да и задачи футболистам могут давать с учетом неофициального статуса матча.

    Поэтому Федору скажу следующее: перспективы играть в сборной у него, безусловно, есть, хотя конкуренция на флангах обороны приличная. Но главное – нужно избавиться от грубейших позиционных ошибок, как в этом матче. В эпизоде на 28-й минуте, когда румыны вскрыли нашу оборону на левом фланге атаки и вывели Ротариу на ворота Акинфеева, виноват именно Кудряшов. Он бросил своего игрока в центре поля, перестав его сопровождать до конца. Вместо этого стал сигнализировать об офсайде, которого и близко не было. Федя, ты не боковой арбитр, не надо размахивать руками! Думаю, защитнику на разборе попадет за этот эпизод. От меня за это конкретное действие – двойка. Ну, а за матч, как я сказал, оценки не выставлял», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    16.11.2016 21:04
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 17 ноября 2016, 00:26

      помню " бубна " игроком , так ему за каждую игру можно было по три двойки ставить ..........

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +7740

      mihail200606 16 ноября 2016, 22:43

      проспал наверное...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +664

      Небесная 16 ноября 2016, 22:12

      вы его на второй год оставьте

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 16 ноября 2016, 21:59

      Некогда, Кариоку рисует.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +12454

      Вомбат 16 ноября 2016, 21:54

      Кудряшову 4 по 10-балльной шкале, как и всем остальным за этот позор с неназначенным за фол Семенова пенальти, с кривоногим Кокориным, чудовищной игрой всей полузащиты, с сомнительным голом Оздоева на последней секунде, и с лоснящейся мордой Черчесова на послематчевой пресс-конференции.

      2
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      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > Вомбат 16 ноября 2016, 21:58

      Лучше двойки, по пятибалльной.

      2
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