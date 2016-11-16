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    Кавазашвили: «Аленичев сделал первый шаг к нынешнему «Спартаку»

    Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили выразил мнение, что в зимнее трансферное окно красно-белым необходимо приобрести еще одного форварда.

    – Стоит ли «Спартаку» зимой покупать нового нападающего?

    – Конечно! На одного футболиста надеяться нельзя. В любом футбольном клубе СССР на одном месте всегда были два равноценных игрока. А сегодня у нас «половина» и один. И что делать, если игрок сломался? Кто будет играть? Эта «половина»? «Спартаку» придется перестраивать свою тактику. Раньше Зе Луиша выставляли на острие, теперь придется усиливать линию полузащиты. Ставить какого-то агрессивного футболиста, который будет врываться в штрафную противника. Кого именно? Не знаю, я же не нахожусь в команде.

    – «Половина» – это кто?

    – Это тот, кто играет не так ответственно и не так профессионально, как Зе Луиш.

    – В «Спартаке» есть такой игрок?

    – Есть! Но фамилию говорить не буду. Когда в этом «Спартаке» все будут играть одинаково ответственно и одинаково грамотно, то я вспомню красно-белых–1969. Там все рвались в бой! А сегодня ситуация совсем другая. Рыночные отношения. Многие стараются играть на уровне своей зарплаты, но они ей не соответствуют. Но такие не все. Некоторым не жаль платить те деньги, которые прописаны у них в контракте.

    – Все спартаковцы заслуживают свою зарплату?

    – По сегодняшней игре красно-белых, я бы не пожалел для них таких денег. Мне для них не жалко. Потому что у команды появилось рациональное зерно, которое не дает им пропускать мячи. В прошлых сезонах мы пропускали по 2 – 3 мяча за игру. А сейчас мы побеждаем со счетом 1:0 или 2:1. Это показатель! Они почувствовали вкус победы и стали меньше пропускать. А кто сделал к этому первый шаг? Аленичев! А Каррера продолжил.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.11.2016 15:40
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 16 ноября 2016, 17:23

      Безмерно уважаю наших прославленных ветеранов, но... зачем же журналисты их так не уважают? Зачем выпускать этот поток маразма (да, с вкраплениями рациональных мыслей, но от этого не легче) на широкую публику? К чему Аленичев сделал первый шаг? К укреплению обороны??? Да он от крепкой обороны скорее удалился. В каком "любом" клубе СССР были два равноценных футболиста на каждую позицию?.. Ну зачем так с уважаемыми людьми?

      2
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      Рейтинг: +86

      Svinka Pepa 16 ноября 2016, 17:19

      Первый шаг сделал Антонин Фивебр— чешский футболист и тренер в 1936 году.

      1
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      Рейтинг: +33556

      oyabun 16 ноября 2016, 15:56

      Вся надежда сейчас будет только на Попова и Мельгарехо впереди. Жано и Зе травмирован, Промес только набирает кондиции после травмы. А играть то еще до перерыва 5 игр. Скорейшего всем выздоровления!

      4
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      Рейтинг: +1897

      Aston > oyabun 16 ноября 2016, 16:12

      Попов,если память мне не изменяет,дисквалифицирован

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