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    Колосков: «В сборной России нет игроков высокого международного уровня»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил мнение, что 2016 год получился крайне неудачным для сборной России.

    «Оценка дана уже давно – крайне неудачный год для сборной. Чемпионат Европы показал уровень нашей сборной, то же самое мы видели и в последующих товарищеских играх. Это еще раз подтвердило, что на данный момент у нас нет игроков высокого международного уровня. С моей точки зрения, максимальный результат для сборной сейчас – это попадание в финальный турнир чемпионата мира или Европы и, возможно, выход из группы в плей-офф.

    Для таких задач у нашей команды достаточно спортсменов, другое дело, как их подготовить и как мотивировать. Все не безнадежно, на чемпионате мира 2018 года задача-минимум – это выход из группы, и она ее решит. Вывод один: надо готовить футболистов с высокой международной квалификацией, которые отвечают этим требованиям. Задача одна – усилить работу многочисленных академий футбола», – сказал Колосков.

    Источник: ТАСС

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    16.11.2016 14:53
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -185

      Protosser 16 ноября 2016, 23:15

      На пару с Мутко, последнее время - удивляют прозорливостью и знаниями о российском футболе.. Кэпы.

      -1
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      Рейтинг: +34

      15426378s 16 ноября 2016, 21:05

      иностранные тренеры только и едут в Россию за баблом, а результат от их работы - нулевой.

      0
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      Рейтинг: +77

      Truly 16 ноября 2016, 20:39

      Надо звать назад Аршавина. Причем на коленях. Эти игрочишки ни на что не способны.

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 16 ноября 2016, 17:27

      Да ну нафиг. лучше пилить и распиливать и откатывать. Так вернее будет

      -1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 16 ноября 2016, 16:25

      А кто это будет их готовить и мотивировать, в России нет таких специалистов.

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