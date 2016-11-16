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    Мутко: «Та задача, что стояла перед сборной России, выполнена»

    Президент РФС Виталий Мутко подчеркнул, что сборная России выполнила задачу по обновлению состава.

    «В целом та задача, что стояла перед командой, выполнена. Надо было в этом году начать обновление сборной. Сейчас думаю, возможно, и раньше надо было предпринимать какие-то шаги в этом направлении. Но у нас новый тренер, закончился европейский цикл, и задача была такая.

    Да, не все получилось, где-то по объективным причинам – из-за травм. Даже на эти последние матчи мы не могли собрать оптимальный состав, тот костяк, о котором все говорят. Но тренерский штаб посмотрел широкий круг игроков, их возможности, желание, уровень. Это очень важно», – сказал Мутко.

    Источник: Р-Спорт

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    16.11.2016 13:07
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +32

      ил бади 17 ноября 2016, 20:21

      В фнл ребята бегают неразбалованые

      0
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      Рейтинг: +4938

      polt 16 ноября 2016, 21:11

      Интересно, Мутко и после провала ЧМ-2018 останется в руководстве нашим спортом?

      0
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      Рейтинг: +4938

      polt 16 ноября 2016, 21:09

      Ну это же надо? Задача стояла опуститься ниже плинтуса??? Ни одного нового достойного игрока на сегодня, и похоже негде и взять. Уровень уж очень далеко от европейского футбола!

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      Рейтинг: +32

      ил бади > polt 17 ноября 2016, 20:20

      В фнл ребята бегают будь здоров. Неразбалованые.

      0
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 16 ноября 2016, 14:33

      Уже рапортует о "готовности" сборной к ЧМ, а там еще работа и не начиналась.

      3
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 16 ноября 2016, 13:30

      Выполнена лишь задача минимум - мы теперь имеем рейтинг ниже, чем сборная Буркина-Фасо. Но нет предела не только совершенству, но и безобразию! Ну а задача максимум - пропустить вперёд сборную Ватикана!

      4
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      Рейтинг: +170

      Максим2310 16 ноября 2016, 13:18

      Задача опозориться выполнена)))

      5
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