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    «Ростов»: «Азмун? УЕФА вынес свой вердикт. Ни о каких нарушениях не знаем»

    Генеральный директор «Ростова» Владимир Крупин прокомментировал информацию о том, что «Рубин» подал заявление на предмет проверки факта использования поддельного документа в контракте нападающего Сердара Азмуна.

    «Мне ничего об этом не известно. От нашего клуба такой информации не было и не может быть. По достоверности контракта иранца мне ничего не известно. В УЕФА вынесли свой вердикт. Что можно еще дополнить? Больше ничего сказать не могу. Ни о каких нарушениях не знаю», – заявил Крупин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.11.2016 12:38
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1297

      compka 16 ноября 2016, 21:06

      Азмун, забей им.

      -1
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 16 ноября 2016, 15:51

      Рубину спокойно не живется или что???????? Днище Рубин стал, своих игроков сами гнобят, не выпускают в основе тренироваться, а когда игроки уходят, то начинают преследовать их.!!! Конченный рубин.. Раньше симпатизировал этой команде, теперь одно отвращение!!!

      1
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      Рейтинг: +61

      badryashev 16 ноября 2016, 12:46

      Никакого вердикта пока еще не было. Сказали, что Азмуна можно заявить за клуб, пока идет разбирательство. Вердикта ждать еще долго придется.

      -1
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