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    Россия проведет 10 товарищеских матчей в 2017 году

    Президент РФС Виталий Мутко рассказал о планах сборной России провести в 2017 году 10 товарищеских матчей. Кроме того, национальная команда примет участие в Кубке конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

    «Следующий год – там 10 игр плюс Кубок конфедераций. Это такая уже большая серьезная подготовка к чемпионату мира. Следующий сбор команда проведет в марте», – рассказал Мутко.

    Напомним, что в последнем товарищеском матче уходящего года сборная России обыграла Румынию с минимальным счетом – 1:0. Игра прошла в Грозном.

    Источник: Р-Спорт

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    16.11.2016 11:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 16 ноября 2016, 14:15

      Главное чтобы команды были более сильные... Чтобы максимально сборная булки напрягала, а не катала на расслабоне как с Катаром

      0
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 16 ноября 2016, 12:44

      Тошнит об упоминании сборной. В первые такое со мной за 20 лет.

      -2
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 16 ноября 2016, 12:42

      вон оно как ))) огласите весь список ...

      2
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