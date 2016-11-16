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    Грасия: «Матч с «Ростовом» – самый важный»

    Главный тренер «Рубина» Хавьер Грасия рассказал о подготовке к матчу 14-го тура российской Премьер-лиги с «Ростовом», в котором испанский специалист ожидает определенные трудности. Встреча пройдет в пятницу, 18 ноября, в 19:30 по московскому времени в Казани.

    – Можно сказать, что матч с «Ростовом» – самый важный для вас?

    – Да, этот матч – самый важный. Но если вы мне задаете этот вопрос через неделю, то самым важным для меня будет другой матч. У нас и должен быть такой подход к каждой игре, как мне кажется.

    – Что можете сказать о «Ростове» и Курбане Бердыеве, для которого матч будет особенным?

    – Немного. Лично я не знаком с Бердыевым. Да, я знаю, что предыдущий этап его карьеры пришелся на «Рубин», и он был очень успешен. «Ростов» же успешно играет в чемпионате, в еврокубках и это очень организованная команда. Будет интересная игра.

    – Кузьмин и другие недавно травмированные смогут принять участие в матче?

    – У каждого своя динамика восстановления. Кузьмину еще потребуется какое-то время на возвращение, он не сыграет в ближайшем матче. Про других: думаю, что они не смогут нам помочь в этой игре.

    – Самые громкие победы «Рубина» Бердыева произошли в Испании. Насколько для вас это тогда было удивительным? Бердыев чему-то научил испанских тренеров?

    – Я очень внимательно слежу за футболом и помню эти победы. И мне бы хотелось принять участие вместе с «Рубином» в еврокубках – это мое самое большое желание. Считаю, что мы должны быть готовы к новому опыту, к новым впечатлениями, новым познаниям. Нельзя жить прошлым и быть закрытым к новому

    Источник: БИЗНЕС Online

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    16.11.2016 11:43
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