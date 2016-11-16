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    Акционеры «Динамо» приняли решение сохранить клуб

    Президент РФС Виталий Мутко рассказал новости из стана столичного «Динамо» – акционеры клуба приняли решение сохранить его.

    «Акционер клуба – общество «Динамо». Недавно у них прошло заседание попечительского совета, и общее направление на нем было принято следующее – клуб сохранить. Ну а если оно принято, можно сделать все для сохранения клуба.

    Вот в РФС были огромные долги, все могли предъявить требования и организацию сделать банкротом. А если есть добрая воля, можно сделать все. Мы в РФС проделали огромную работу: провели реструктуризацию долгов, подписали договоры с кредиторами, банком», – рассказал Мутко.

    Напомним, что недавно появилась информация о серьезных финансовых проблемах «Динамо».

    Источник: Р-Спорт

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    16.11.2016 11:31
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 19 ноября 2016, 13:31

      Мутко всё продолжает врать про долги РФС до его прихода.

      0
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 19 ноября 2016, 08:01

      ну и хорошо

      0
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      Рейтинг: +144

      denisrebrikov 18 ноября 2016, 13:20

      Вот и хорошо, думаю все будет у нас хорошо, и еще буду много лет смотреть на свое ДИНАМО.

      0
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      Рейтинг: +929

      ДСА 18 ноября 2016, 08:53

      Денег нет, долгов немеренно, но решение сохранить клуб есть. Удивительно!

      0
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      Рейтинг: +577

      yurdin 16 ноября 2016, 16:37

      Эта новость появилась параллельно с новостью о начале обысков в Роснано. Совпадение?)))

      2
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 16 ноября 2016, 12:51

      Гнать палкой всяких Погребняков с такими зарплатами!!! И посадить кто подписывал таких!!!

      5
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      Рейтинг: +7938

      FanatSerj 16 ноября 2016, 12:26

      "недавно появилась информация о серьезных финансовых"
      "Недавно" - уже заипли с этой новостью, лучше бы написали кого посадили за "честно" распиленный десяток миллиардов деревянных.

      5
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