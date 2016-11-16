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    Мутко не связывает задержание Оганесяна со строительством «Крестовского»

    Президент РФС Виталий Мутко уверен, что задержание экс-вице-губернатора Санкт-Петербурга Марата Оганесяна по делу о махинациях при строительстве стадиона «Крестовский» не имеет отношения к строительству объекта.

    «Там несколько уголовных дел идут. Никакого отношения к строительству они не имеют. Там и при смене подрядчика, субподрядчика... Инициируются дела. Надеюсь, они никак не повлияют на строительство и сдачу объекта. Там много нюансов. Очень длительная стройка, несколько раз менялся подрядчик. В настоящее время и подрядчик есть, и проект в экспертизе, проходят окончательные корректировки. А эти дела – некое прошлое, которое не имеет значения», – сказал Мутко.

    Напомним, ранее стало известно, что Оганесян задержан в Москве по делу о хищении в 2014 году более 50 миллионов рублей при заключении генподрядчиком ИК «Трансстрой» с акционерным обществом «ТДМ» договора по поставке видеотабло стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.

    Источник: Р-Спорт

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    16.11.2016 11:08
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +86

      Svinka Pepa 16 ноября 2016, 17:23

      Его задержали за курение в неположенном месте

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 16 ноября 2016, 16:32

      Мудко смешал всё в одно, а видеотабло Оганесян должен был поставить кому?

      0
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 16 ноября 2016, 13:33

      Тофик совсем неуиноуный))))
      Мутко уже успел сказать, что всё теперь там у него под контролем, а тут другие контролёры лезут, как тараканы...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 16 ноября 2016, 13:28

      Всё хорошо, всё хорошо! Думаю началось. Следующий губернатор и К, а затем
      Мудко. Зона готова их принять!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11358

      alp 16 ноября 2016, 13:27

      "задержание экс-вице-губернатора Санкт-Петербурга Марата Оганесяна по делу о махинациях при строительстве стадиона «Крестовский» не имеет отношения к строительству объекта." -походу, мутко это лайт версия кличко

      2
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      Рейтинг: +2120

      OldenVad 16 ноября 2016, 13:14

      Суд связывает, а Мудко развязывает )))

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      Рейтинг: +590

      zenitforever2015 16 ноября 2016, 12:31

      Ну и му....!

      0
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      Рейтинг: +344

      Nikita Suarez 16 ноября 2016, 12:02

      Пффф..придурок!
      Не имеет значения значит?как бы связи с тобой не нашли..муДОк

      2
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