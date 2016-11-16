Федун: «По самоотдаче сборной России – пятерка, по качеству игры – удовлетворительно»

Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун побывал на матче сборной России против Румынии (1:0), который прошел в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена».

– Как вам сегодняшняя игра?

– По самоотдаче – пятерка, по качеству игры удовлетворительно.

– А атмосфера на стадионе?

– Нужно сказать спасибо Рамзану Кадырову и всему городу Грозный за ту атмосферу, которая была на стадионе. Именно они в концовке игры погнали команды вперед, и они добились результата.

– «Спартаку» скоро играть на «Ахмат-Арене» в Грозном, не боитесь?

– Будет тяжело, но мы ничего не боимся!