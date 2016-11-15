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    Селихов: «Вместо меня в «Спартак» взяли «блатного». Сейчас он играет разве что в приставку»

    Вратарь «Амкара» Александр Селихов в эфире программы «Культ тура» рассказал о том, почему он не заиграл в молодежной команде «Спартака».

    «Когда пробовался в «Спартаке», взяли другого человека. Мне кажется, не по спортивным причинам. «Блатного», да. Играет ли тот человек до сих пор? Не слышал. Разве только в приставку», – сказал Селихов.

    Также он поделился воспоминаниями о пребывании в академии «Зенита».

    «Что касается «Зенита», то оттуда поперли, потому что не ходил в школу. Да, в обычную школу. По своей глупости. Если честно, я очень об этом жалею. В Санкт-Петербурге ходил на дискотеки каждые выходные с 15 лет. Мешало ли тренировкам? Нет, я алкоголь не пил».

    Источник: «Матч ТВ»

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    15.11.2016 23:07
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 16 ноября 2016, 16:01

      Так он дошёл до школы?Селихов если не закончит подобные вью давать вратарём не станет.Сколько таких было.

      0
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 16 ноября 2016, 12:43

      Вот отсюда ноги и растут!!! У нас так со всеми коммерческими видами спорта... наберут, бл, по объявлениям, а потом мы хотим молодежь перспективную!

      2
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      Рейтинг: +933

      alll-1 16 ноября 2016, 11:07

      ну и правильно что не взяли ,все равно бы потом за прогулы выгнали

      -1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 16 ноября 2016, 09:36

      В Ме тро зависал полюбасу

      0
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 16 ноября 2016, 08:52

      Ну да - молодой был, глупый - на дискотеки ходил, а в двух клубах не разглядели алмаз неограненный. Правда, судя по тому ,что у него и сейчас все вокруг виноваты, профессионалом он так и не стал. Приобретение связано с риском.

      1
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 16 ноября 2016, 08:47

      )))

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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 16 ноября 2016, 08:13

      Не стесняясь говорит всё еак есть, молодец! Правда ничего нового не открыл!

      2
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      Рейтинг: +364

      neofizer 16 ноября 2016, 07:58

      не пил...упивался..

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      Рейтинг: +107

      nikita08 16 ноября 2016, 07:54

      о как

      1
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      Рейтинг: +5

      Bale2002 16 ноября 2016, 07:28

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      -1
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