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    Кадыров: «Мутко подчеркнул, что «Ахмат-Арена» может проводить матчи мирового уровня»

    Глава Чеченской Республики и почетный президент «Терека» Рамзан Кадыров на своей странице в Instagram рассказал о беседе с президентом РФС Виталием Мутко.

    «Дорогие друзья! Сегодня в Грозный прибыл заместитель председателя правительства России Виталий Мутко. Он посетил спортивные объекты столицы Чечни. Первым делом ознакомился с дворцом спорта «Колизей». Виталий Леонтьевич дал исключительно высокую оценку данному комплексу, отметив, что созданы прекрасные условия для тренировок, подготовки спортсменов высокого класса, а также занятий с юными любителями физкультуры.

    Вице-премьер также побывал на одном из самых крупных автодромов России. Он расположен в Заводском районе Грозного. Специалисты рассказали, что автодром уже принимает различные первенства и чемпионаты по автоспорту.

    Виталий Леонтьевич отдал дань памяти первому президенту ЧР, герою России Ахмат-Хаджи Кадырову. Он побывал в музее имени Ахмат-Хаджи Кадырова и посмотрел экспозицию.

    Гостю очень понравился спорткомплекс «Ахмат-Арена». Виталий Леонтьевич подчеркнул, что стадион имеет отличные условия для проведения матчей мирового уровня. Вместе мы наблюдали за игрой между сборными командами России и Румынии», – написал Кадыров.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    15.11.2016 21:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 15 ноября 2016, 21:30

      Админы, поправьте заголовок, "Ахмат-Арена может проводить..."
      Пресс секретарь Кадырова написал грамотнее.

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