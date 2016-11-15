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    Срок сдачи строящегося стадиона «Зенита» может быть в очередной раз перенесен

    Сроки сдачи стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге могут быть снова перенесены. Это связано с расторжением контракта между городскими властями и Главгосэкспертизой России.

    «Это техническое расторжение, которое было проведено по инициативе заявителя. Необходимость в нем возникла из-за того, что требуется согласовать проект стадиона в других органах, чего заявители не успели сделать в установленные законодательством сроки», – объяснила расторжение договора руководитель пресс-службы Главгосэкспертизы России Анна Ковалева.

    Сообщается, что без заключения Главгосэкспертизы арена не может быть достроена и введена в эксплуатацию. Таким образом, из-за расторжения соглашения сроки сдачи могут быть перенесены.

    Источник: «Советский спорт»

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    15.11.2016 20:32
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 16 ноября 2016, 09:36

      Игры на Кубок конфедераций нужно переносить в Грозный или Краснодар.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5262

      Каратель 16 ноября 2016, 07:53

      просто сидят и думают как очередной миллиард распилить

      0
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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 16 ноября 2016, 06:25

      Многие не доживут до открытия

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 16 ноября 2016, 06:22

      Взорвать его на хрен!!! А строителей посадить с конфискацией и огромными штрафами!!!

      0
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      Рейтинг: +145

      бесёнок 16 ноября 2016, 05:16

      этот геморой уже за.....л

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +664

      Небесная 16 ноября 2016, 00:21

      о чём и чем раньше думали?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      семенчик 15 ноября 2016, 23:34

      Кто бы сомневался!

      0
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      Рейтинг: +4938

      polt 15 ноября 2016, 22:35

      Бррррр..... Улюкаевщина!

      0
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 15 ноября 2016, 21:43

      Санта Барбара ...

      0
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 15 ноября 2016, 21:37

      Ну когда уже сине-бело-голубые вибратором обзаведутся!??

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