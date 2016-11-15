Мини-футбол. «Дина» и «Сибиряк» забили на двоих 12 голов, «Динамо» разгромило КПРФ

В матче 7-го тура Суперлиги «Дина» на своем паркете одержала победу над лидером чемпионата «Сибиряком» со счетом 8:4. Хет-трик в составе победителей оформил Артем Ниязов.

В других встречах подмосковное «Динамо» оказалось сильнее КПРФ, «Газпром-ЮГРА» благодаря хет-трику Дмитрия Лыскова взял верх над «Новой Генерацией».

Чемпионат России. Суперлига. 7-й тур

Синара (Екатеринбург) – Норильский Никель (Норильска) – 5:2 (3:1)

Голы: 1:0 – Герасимов, 13; 2:0 – Бастриков, 15; 2:1 – Гордеев, 16; 3:1 – Герасимов, 17; 4:1 – Чистополов, 28; 4:2 – Кузенок, 48; 5:2 – Шевчук, 50.

Газпром-ЮГРА (Югорск) – Новая Генерация (Сыктывкар) – 5:2 (3:0)

Голы: 1:0 – Лысков, 12; 2:0 – Лысков, 15; 3:0 – Котляров, 18; 3:1 – Соколов, 29; 4:1 – Лысков, 30; 4:2 – Прокушев, 44; 5:2 – Афанасьев, 44.

КПРФ (Москва) – Динамо (Московская область) – 3:7 (1:2)

Голы: 0:1 – Сучилин, 7; 0:2 – Сирило, 7; 1:2 – Робиньо, 17 (в свои ворота); 1:3 – Сучилин, 27; 1:4 – Сергеев, 29; 1:5 – Фернандиньо, 35; 1:6 – Робиньо, 36; 2:6 – Муратов, 38; 2:7 – Фернандиньо, 48; 3:7 – Бикбулатов, 49.

Прогресс (Глазов) – Ухта – 5:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Гуляйкин, 3; 1:1 – Волков, 33; 2:1 – Гуляйкин, 36; 3:1 – Будин, 39; 4:1 – Мелконян, 43; 5:1 – Разуванов, 45.

Дина (Москва) – Сибиряк (Новосибирск) – 8:4 (3:3)

Голы: 1:0 – Чурляев, 6 (в свои ворота); 1:1 – Сайотти, 10 (6м); 2:1 – Понкратов, 21; 2:2 – Чухрий, 23; 3:2 – Эскердинья, 25; 3:3 – Волынюк, 25; 4:3 – Ниязов, 32; 5:3 – Ниязов, 37; 6:3 – Эскердинья, 37; 7:3 – Ниязов, 40; 7:4 – Плахов, 40; 8:4 – Прудников, 44 (10м).