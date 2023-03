Сборная Таиланда на своем поле принимала команду Австралии в рамках 5-го тура отборочного этапа к чемпионату мира-2018. Команды провели результативную встречу, забив по два мяча. В составе хозяев дубль оформил Тирасил Дангда, а у гостей тоже самое сделал Майл Единак.

ЧМ-2018. Отборочный турнир. Азия. Группой этап. Группа В. 5-й тур

Таиланд – Австралия – 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Единак, 9 (c пенальти); 1:1 – Дангда, 20; 2:1 – Дангда, 57 (c пенальти); 2:2 – Единак, 65 (c пенальти).

Календарь отбора на ЧМ-2018 (Азия)