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    Мостовой: «Сборная России решила форму поменять и запудрить мозги как-то»

    Бывший игрок сборной России Александр Мостовой иронически отозвался о решении национальной команды выйти на сегодняшний контрольный матч с Румынией в новой форме.

    «Ну что еще делать? Если ты не можешь выиграть на футбольном поле, то надо отличаться какими-то другими чертами – вот мы решили форму поменять, запудрить мозги как-то. Катару проиграли и сейчас начнется: форма, презентация, мяч. Сейчас будет делаться много вещей, которые, конечно, нужны, но вместе с тем они закрывают настоящие проблемы российского футбола.

    Я думаю, никакой разницы нет, в какой форме играть: в новой или старой. На результат команды влияет только настрой, психологическое состояние игроков. Наша сборная находится в таком состоянии, что трудно понять, выиграют они или проиграют. И соперник такой, что тоже не совсем понятно, как игра будет выглядеть. Потому что Румыния тоже недавно проиграла полякам, например», – приводит слова Мостового «Национальная служба новостей».

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.11.2016 15:47
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 15 ноября 2016, 19:36

      Псевдоэксперту больше говорить не о чем, как о форме! Большую аналитическую работу провел!

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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 15 ноября 2016, 18:25

      вышли бы без формы вообще, а то позорят только.
      форма норм, а игра ......

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      Рейтинг: +300

      Zeff 15 ноября 2016, 16:33

      Мостовому и прочим бывшим спартаковцам, изгадившим ЧМ-94, пасть нужно поменьше открывать!

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      Рейтинг: +6965

      sochi-2013 15 ноября 2016, 16:26

      Ну да, менять надо не форму, а содержание.))

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      Рейтинг: +283

      SpazMatikus 15 ноября 2016, 16:24

      А что тут непонятного хорошо хоть на ничейку если наиграют,есть шанс и то только потому что румыне вроде вторым составом играть будут,ставьте на ничью кароч ,интересно сколько там букмекеры дают

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 15 ноября 2016, 16:11

      В сборную по ходу отдыхать едут

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