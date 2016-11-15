Шац: «Кубок конфедераций – шанс для сборной России выиграть хоть какой-то трофей»

Известный телеведущий Михаил Шац выразил мнение, что сборная России оказалась в уникальной для себя ситуации, когда готовится к крупному международному турниру не через официальные матчи.

«Критика сборной после матча с Катаром обоснованна. Какой реакции еще можно было ожидать? С другой стороны, мы понимаем ситуацию, в которой находится Станислав Черчесов: он ищет состав, который сможет достойно выступить на предстоящих турнирах, и параллельно пытается справиться с эпидемией травм. Все это понимают, но продолжают критиковать. Мы никогда не были в роли страны — хозяйки чемпионата мира и не готовились к турниру посредством контрольных игр.

Это новая реальность, к которой мы в данный момент привыкаем. Стоит ли обращать внимание на контрольные матчи? Конечно, стоит. Ведь до 2018 года у нас не будет турнирных встреч, и эти матчи для нас сродни официальным. На мой взгляд, Кубок конфедераций – уникальный шанс для нашей сборной выиграть хоть какой-то трофей. Это достойная цель. Что касается матча с Румынией – мы всегда ждем от сборной позитива. И этот раз – не исключение», – заявил Шац.