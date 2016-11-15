Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Шац: «Кубок конфедераций – шанс для сборной России выиграть хоть какой-то трофей»

Шац: «Кубок конфедераций – шанс для сборной России выиграть хоть какой-то трофей»

15 ноября 2016, 14:04
8

Известный телеведущий Михаил Шац выразил мнение, что сборная России оказалась в уникальной для себя ситуации, когда готовится к крупному международному турниру не через официальные матчи.

«Критика сборной после матча с Катаром обоснованна. Какой реакции еще можно было ожидать? С другой стороны, мы понимаем ситуацию, в которой находится Станислав Черчесов: он ищет состав, который сможет достойно выступить на предстоящих турнирах, и параллельно пытается справиться с эпидемией травм. Все это понимают, но продолжают критиковать. Мы никогда не были в роли страны — хозяйки чемпионата мира и не готовились к турниру посредством контрольных игр.

Это новая реальность, к которой мы в данный момент привыкаем. Стоит ли обращать внимание на контрольные матчи? Конечно, стоит. Ведь до 2018 года у нас не будет турнирных встреч, и эти матчи для нас сродни официальным. На мой взгляд, Кубок конфедераций – уникальный шанс для нашей сборной выиграть хоть какой-то трофей. Это достойная цель. Что касается матча с Румынией – мы всегда ждем от сборной позитива. И этот раз – не исключение», – заявил Шац.

Источник: Чемпионат.ком
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ivanthebest
1479209615
По игре этим и не пахнет... Но, то что Кубок конфедераций гораздо легче зацепить чем ЧЕ и ЧМ, это да, топов буквально 2 команды, ну от силы 3 с Чили, все остальные нашим должны быть вполне по зубам. А один-два матча с сильными командами можно умереть, но зацепить.
Ответить
Обер-КанцлерЪ
1479210784
Попробуем прикинуть реальные шансы нашей сборной: Германия - точно не обыграем, даже во сне. Австралия - не хуже Катара точно, так что даже ничейку вряд ли получится зацепить. Чили - это круче Коста-Рики, тут тоже ловить нечего. Мексика - не слабее Чили, тоже всё ясно. Новая Зеландия - это скорее всего 1 человек в воротах и 10 в штрафной и на её границах. Против такой насыщенной обороны наши играть не умеют, так что тут 0-0. Португалия - без комментариев. Любая команда из числа реальных претендентов на победу в Кубке Африканских Наций будет круче Катара. ИТОГО: лучший возможный результат - две ничьи с Австралией и Новой Зеландией.
Ответить
Oblommoff
1479215445
Михаил, хорошая шутка)
Ответить
sergey_86-76
1479217076
судя по всему все чего мы могли добиться на чм-2018, мы уже сделали. выиграли право на проведение.
Ответить
88serega88
1479221744
ага, там Германия и Португалия будет.....
Ответить
serhz
1479222868
Чем то укололся видать бывший шутник
Ответить
Alexx22
1479233570
не смешите мои копыта)))) блин нам бы со свистом не опозориться, хотя от сборно Хидинга тоже многое не ждали!!!чем черт не шутит, может взбунтует российская душа
Ответить
Главные новости
В «Црвене Звезде» рассказали о переговорах с ЦСКА по трансферу форварда
12:59
Мусаев: «Краснодару» никто не давал шансов выиграть в матче со «Спартаком»
12:45
ВидеоСоболев помог плачущему мальчику на тренировке «Зенита»: «Не могу, сердце разрывается»
12:19
4
Карпукас пропустит матч «Локомотива» с «Оренбургом», он близок к переходу в «Зенит»
12:06
1
Кордоба стал ближе к возвращению в состав «Краснодара»
11:57
Эмери объяснил, почему Хвича может выиграть «Золотой мяч»
11:45
1
В клубе Медиалиги объяснили, почему им не нужен Дзюба
11:23
7
Сафонов оценил победу «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА
11:08
2
Нигматуллин предупредил о тревожном сигнале для российского футбола
10:53
9
Помазун надеется получить в «Спартаке» больше игрового времени
10:45
2
Все новости
Все новости
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
Вчера, 22:10
4
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
Вчера, 15:40
2
Экс-тренер Португалии и Бельгии Мартинес может возглавить еще одну топ-сборную
Вчера, 01:00
Стал известен новый главный тренер сборной Казахстана
7 августа
1
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
5 августа
6
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
Олимпийский чемпион-2024 возглавил сборную Чехии
1 августа
ФотоМанчини высказался о возвращении в сборную Италии: «Постараюсь, чтобы болельщики меня простили»
30 июля
3
«Хороший мужик»: Мутко высказался о назначении Манчини главным тренером сборной Италии
28 июля
1
Мостовой оценил назначение Манчини в сборную Италии
28 июля
2
Стал известен новый главный тренер сборной Италии
24 июля
3
Гвардиола принял итоговое решение по сборной Италии
24 июля
3
Стало известно, какую команду может возглавить Гвардиола
20 июля
5
В рейтинге ФИФА сменился лидер после ЧМ-2026
20 июля
5
Инфантино пошутил про включение 208 сборных на ЧМ
12 июня
3
Луческу скрывал смертельный диагноз
12 апреля
Эмоциональное заявление Гаттузо об увольнении из сборной Италии
3 апреля
Принято окончательное решение по будущему Гаттузо в сборной Италии
3 апреля
3
Луческу перенес инфаркт миокарда
3 апреля
3
Буффон объявил об уходе из сборной Италии
2 апреля
1
Дель Пьеро жестко отреагировал на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
5
Президент УЕФА прокомментировал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
80-летний Луческу уволен из сборной Румынии
2 апреля
7
В Италии раскрыли подробности конфликта Доннаруммы с двумя боснийскими футболистами
2 апреля
1
Камоцци назвал причины кризиса в итальянском футболе
1 апреля
Пономарев одним словом описал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
1
Реакция Капелло на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
У Доннаруммы украли шпаргалку перед серией пенальти с Боснией и Герцеговиной
1 апреля
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+