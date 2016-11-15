Бубнов: «При Кадырове на посту президента РФС у нашей сборной всегда был бы настрой»

Бывший защитник «Динамо» и «Спартака» Александр Бубнов отметил, что сборной России не хватает настроя в матчах.

«Если Кадыров был бы президентом РФС, то у нашей сборной был на каждый матч такой настрой, как у «Терека». При нем эта команда очень хорошо бегает дома. Я не думаю, что завтра Россия сыграет на порядок качественнее, чем ранее в контрольных играх. По опросу российские болельщики ставят на румын. Я даже не знаю, что думать после Катара», – заявил Бубнов.