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    Бубнов: «При Кадырове на посту президента РФС у нашей сборной всегда был бы настрой»

    Бывший защитник «Динамо» и «Спартака» Александр Бубнов отметил, что сборной России не хватает настроя в матчах.

    «Если Кадыров был бы президентом РФС, то у нашей сборной был на каждый матч такой настрой, как у «Терека». При нем эта команда очень хорошо бегает дома. Я не думаю, что завтра Россия сыграет на порядок качественнее, чем ранее в контрольных играх. По опросу российские болельщики ставят на румын. Я даже не знаю, что думать после Катара», – заявил Бубнов.

    Источник: Спорт FM

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    15.11.2016 12:42
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 15 ноября 2016, 20:39

      Хватит из Кадырова делать "страшило"! Кто он такой? Кто он такой без Путина? Все деньги России идут в Дагестан! Папа Кадырова был личностью, а сынок стал ШОУМЕНОМ! Уже в шоу участвует! Прекращайте базар господа на счет Кадырова! Президент, ну и пусть правит, людей устраивает и ладно, но не надо говорить, что он все и везде может исправить и разрулить! Разрулить можно там, где хотят разрулить, а в футболе никто и ничего не хочет! Кто хочет потерять миллионы ЕВРО? Никто! Так что это пустая болтовня!

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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 15 ноября 2016, 17:28

      А что тут думать!? Мне сейчас 34. Я играю в футбол (любительский уровень) с 6 по нв. 2 раза в неделю. Так вот когда в далекие 80-90е я проходил просмотр в московских клубах, причем доходил до конца, навязывали условия ( по тем временам крупная сумма денег), только тогда брались с тобой работать. Но к сожалению не было денег да и время тяжелое было. и я тупо похоронил эту затею.
      Что я хотел донести - это проект, коммерческого плана, а вложения, должны отбиваться, как не крути. И конечно же, нахер потом надрываться не надо... вот и все..

      -1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 15 ноября 2016, 17:13

      Ага, а ещё тогда в РФПЛ разыгрывались бы места, начиная со второго.

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 15 ноября 2016, 15:23

      Зачем? Надо просто законодательно делегировать главному тренеру сборной право расстрела! Верно говорю, Станислав Саламович?

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > cska-62 15 ноября 2016, 17:11

      Ага, осталось только возродить СССР и образовать ГКО, а дальше по тексту Постановления №187/сс от 17.7.41 г.

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Aztec58 15 ноября 2016, 17:26

      Ну зачем же такие крайности? Действовать нужно ТОЧЕЧНО! Но всегда попадать в ТОЧКУ! :-))))

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Aztec58 15 ноября 2016, 17:35

      P.S. Кстати, образование "Управления Особых Отделов", о котором Вы упомянули, ничего особо не изменило в репрессивной системе, а вот создание в апреле 1943 года ГУК "Смерш" уже в структуре НКО (по большей части из того же абакумовского управления) очень даже изменило, ибо появилась новая и самостоятельная структура.

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