Бубнов: «При Кадырове на посту президента РФС у нашей сборной всегда был бы настрой»

Хватит из Кадырова делать "страшило"! Кто он такой? Кто он такой без Путина? Все деньги России идут в Дагестан! Папа Кадырова был личностью, а сынок стал ШОУМЕНОМ! Уже в шоу участвует! Прекращайте базар господа на счет Кадырова! Президент, ну и пусть правит, людей устраивает и ладно, но не надо говорить, что он все и везде может исправить и разрулить! Разрулить можно там, где хотят разрулить, а в футболе никто и ничего не хочет! Кто хочет потерять миллионы ЕВРО? Никто! Так что это пустая болтовня!
Бывший защитник «Динамо» и «Спартака» Александр Бубнов отметил, что сборной России не хватает настроя в матчах.
«Если Кадыров был бы президентом РФС, то у нашей сборной был на каждый матч такой настрой, как у «Терека». При нем эта команда очень хорошо бегает дома. Я не думаю, что завтра Россия сыграет на порядок качественнее, чем ранее в контрольных играх. По опросу российские болельщики ставят на румын. Я даже не знаю, что думать после Катара», – заявил Бубнов.