Модель из Бразилии провела фотосессию в обнаженном виде с волком Забивакой на груди

Бразильская модель эротического журнала Playboy Сьюзи Кортес (она же «мисс Бум-Бум») исполнила обещание и провела фотосессию в обнаженном виде с изображением талисмана ЧМ-2018 волка Забиваки на груди. Ранее она сфотографировалась в форме сборной России, а также дала обещание посетить Кубок конфедераций-2017. Кроме того, в рамках фотосессии Кортес нанесла изображение флага России на свои ягодицы.

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