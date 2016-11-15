Модель из Бразилии провела фотосессию в обнаженном виде с волком Забивакой на груди

Бразильская модель эротического журнала Playboy Сьюзи Кортес (она же «мисс Бум-Бум») исполнила обещание и провела фотосессию в обнаженном виде с изображением талисмана ЧМ-2018 волка Забиваки на груди. Ранее она сфотографировалась в форме сборной России, а также дала обещание посетить Кубок конфедераций-2017. Кроме того, в рамках фотосессии Кортес нанесла изображение флага России на свои ягодицы.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Instagram