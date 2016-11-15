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    Дибала хочет сменить «Ювентус» на «Реал»

    Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала выразил желание выступать за «Реал». По этой причине он не хочет продлевать с «бьянконери» соглашение, истекающее летом 2020 года. Аргентинец ждет, когда мадридцы выйдут с ним на контакт с официальным предложением.

    По информации испанских источников, Дибала входит в планы президента «сливочных» Флорентино Переса, который видит в нем нового Лионеля Месси.

    В текущем сезоне 22-летний футболист принял участие в восьми встречах, записав в свой актив три гола и две результативные передачи.

    Источник: Ilmessaggero

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    15.11.2016 10:18
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 16 ноября 2016, 16:31

      И я надеюсь что это утка... нахрена он Реалу??!

      0
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 15 ноября 2016, 20:09

      сейчас главное деньги

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +720

      Flydis 15 ноября 2016, 12:18

      Буду очень надеяться, что это просто очередной вброс от СМИ.

      4
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      Рейтинг: +519

      Dammit > Flydis 15 ноября 2016, 13:30

      Почти уверен, что так и есть.

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      Рейтинг: +536

      dolf666 15 ноября 2016, 11:07

      эх, ну и футболисты пошли нынче. чуть блестнул, и сразу в Реал хотят (Дибала, Левандовски, Обамеянг, Де Хеа и т.д.), там же легче трофеи выигрывать, зачем стараться с нынешним клубом выиграть ту же ЛЧ

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      Рейтинг: +352

      mauxa > DeStar 16 ноября 2016, 10:39

      а мне кажется что никто из них не перейдет.. И у Бензема и у Мораты контракты долгосрочные, вряд ли они место освободят.. Хотя на обамеянга интересно было бы посмотреть..

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