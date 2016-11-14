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    Кейн хочет зарабатывать в «Тоттенхэме» в два раза больше

    Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн хочет добиться увеличения заработной платы в английском клубе до 120 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

    Стоит отметить, что нынешний оклад 23-летнего игрока составляет 60 тысяч. Ранее сообщалось, что руководство «шпор» отказывается продлевать контракт с форвардом на таких условиях.

    В нынешнем сезоне АПЛ Кейн провел шесть матчей, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    14.11.2016 22:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +201

      falanor 15 ноября 2016, 00:35

      имеет полное право на самом то деле. это не космос зарплата по сравнению с другими игроками АПЛ.

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