Кейн хочет зарабатывать в «Тоттенхэме» в два раза больше

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн хочет добиться увеличения заработной платы в английском клубе до 120 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Стоит отметить, что нынешний оклад 23-летнего игрока составляет 60 тысяч. Ранее сообщалось, что руководство «шпор» отказывается продлевать контракт с форвардом на таких условиях.

В нынешнем сезоне АПЛ Кейн провел шесть матчей, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу.