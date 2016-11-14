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    Лапочкин будет судить игру «Спартака» с «Амкаром»

    РФС назначил арбитров на матчи 14-го тура российской Премьер-лиги.

    Встречу «Спартака» против «Амкара» доверено обслуживать Сергею Лапочкину, который подвергся критике болельщиков красно-белых после судейства поединка с «Ростовом» в прошлом сезоне.

    Также стоит отметить возвращение Сергея Иванова, который был отстранен от игр в РФПЛ после поединка «Зенит» – «Спартак».

    «Рубин» – «Ростов» – Николаев (Москва);

    «Арсенал» – ЦСКА – Безбородов (Санкт-Петербург);

    «Анжи» – «Уфа» – С.Иванов (Ростов-на-Дону);

    «Оренбург» – Локомотив» – К.Левников (Санкт-Петербург);

    «Зенит» – «Крылья Советов» – А.Егоров (Саранск);

    «Краснодар» – «Урал» – Вилков (Нижний Новгород);

    «Спартак» – «Амкар» – Лапочкин (Санкт-Петербург);

    «Терек» – «Томь» – Турбин (Москва).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.11.2016 22:07
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +300

      Zeff 15 ноября 2016, 16:42

      Лапочкину надо сразу Глушакова удалить, как только он к нему подойдёт и рот откроет. Учить надо деревяшку.

      0
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      Рейтинг: +147

      super.zenitchik 15 ноября 2016, 10:01

      Почему все расстрельные матчи дают Лапочкину? Пусть бы Николаев насудил. Ясно же, что потеря очков пищеблоком плохо кончится для судьи. Какого бы не было качество судейства.

      -1
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 15 ноября 2016, 09:21

      О, "режим" спустил "цепных псов"... Он не критике болельщиков подвергся, его РЕЗУЛЬТАТИВНЫЕ (!!!) ошибки были официально признаны.

      0
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      Рейтинг: +15

      SSC 15 ноября 2016, 09:05

      Все завистники Спартака желают победы Амкару. Тут и Зенитовцы и Кони визжат. Смешно.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > SSC 16 ноября 2016, 09:43

      Вообще визжат только свиньи.

      1
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      Рейтинг: +147

      super.zenitchik 15 ноября 2016, 07:34

      Лапочкин конями куплен, а вот насчет пищепрома не знаю.

      -2
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      Рейтинг: +300

      Zeff 15 ноября 2016, 00:00

      При нормальном судействе Амкар выиграет.

      2
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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 14 ноября 2016, 23:02

      Надо придумать безпристрастных роботов...иначе это карусель

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