Лапочкин будет судить игру «Спартака» с «Амкаром»

Лапочкину надо сразу Глушакова удалить, как только он к нему подойдёт и рот откроет. Учить надо деревяшку.
РФС назначил арбитров на матчи 14-го тура российской Премьер-лиги.
Встречу «Спартака» против «Амкара» доверено обслуживать Сергею Лапочкину, который подвергся критике болельщиков красно-белых после судейства поединка с «Ростовом» в прошлом сезоне.
Также стоит отметить возвращение Сергея Иванова, который был отстранен от игр в РФПЛ после поединка «Зенит» – «Спартак».
«Рубин» – «Ростов» – Николаев (Москва);
«Арсенал» – ЦСКА – Безбородов (Санкт-Петербург);
«Анжи» – «Уфа» – С.Иванов (Ростов-на-Дону);
«Оренбург» – Локомотив» – К.Левников (Санкт-Петербург);
«Зенит» – «Крылья Советов» – А.Егоров (Саранск);
«Краснодар» – «Урал» – Вилков (Нижний Новгород);
«Спартак» – «Амкар» – Лапочкин (Санкт-Петербург);
«Терек» – «Томь» – Турбин (Москва).