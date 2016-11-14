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    Селюк: «Не думаю, что Месси в РФПЛ забивал бы столько, сколько забивает в «Барселоне»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением насчет информации о нежелании нападающего «Барселоны» Лионеля Месси продлевать соглашение с каталонским клубом. В шутливой форме он предположил, что в случае возможного переезда аргентинца в РФПЛ не стоит ждать от него такой же результативности, как сейчас.

    «Могу представить Месси в ЦСКА. Шутка. Но если вдруг такое произойдет, то не факт, что Месси будет много забивать в РФПЛ. Когда Лео играет, то европейские арбитры его оберегают, ведь понимают, что это великий футболист. В России же такого не будет. Ребята из условного «Амкара» как дадут ему раз пять по ногам, Месси забудет, как голы забивать. А если говорить серьезно, то уверен, что Лео до конца карьеры будет играть в «Барселоне». Да и клуб никуда его не отпустит и удовлетворит все его запросы. Это правильно. «Барселона» уже отождествляется с Месси. Ему нужно вручить не золотой, а бриллиантовый мяч. Месси – лучший игрок всех времен и народов», – сказал Селюк.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.11.2016 16:27
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 14 ноября 2016, 20:26

      здесь он прав

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 14 ноября 2016, 17:59

      Рассуждения малолетки.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 14 ноября 2016, 17:49

      Надо прервать этот селюцкословесный понос.Может белочка?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -185

      Protosser 14 ноября 2016, 17:33

      Клоун ты..

      -1
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