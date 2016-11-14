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    Газизов: «Переноса домашних матчей «Уфы» не будет»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подчеркнул, что руководство клуба не рассматривает вопрос о переносе домашних встреч РФПЛ на другие стадионы. По его словам, в городе еще не настолько холодно. Напомним, в 15-м туре (25 ноября) уфимцы в родных стенах сыграют с «Оренбургом», а в поединке 17-го тура (пятого декабря) примут «Томь».

    «Мы уже привыкли, не в первый раз будем в холод играть, так что переносить матчи не собираемся. Ну только если совсем холодно станет – в районе минус 20-ти градусов», – сказал Газизов.

    Источник: ТАСС

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    14.11.2016 15:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 14 ноября 2016, 16:49

      Но всё же придётся, в начале декабря синоптики обещяют сильные морозы.

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