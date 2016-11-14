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    Тарханов: «Уралу» повезло, что у него есть манеж, а то негде было бы готовиться»

    Главный тренер «Урала» Александр Тарханов подчеркнул: команде повезло с наличием манежа. По причине морозов екатеринбуржцы вынуждены проводить тренировки в закрытом помещении.

    «Подготовка идет нормально, хорошо. Мы готовимся в манеже, потому что в Екатеринбурге уже мороз. Нам повезло, что у нас есть манеж, а то нам негде было бы готовиться. Все в рабочем режиме, никаких новостей – все спокойно.

    Перенос матча с «Краснодаром»? Честно говоря, не знаю точной причины, почему перенесли, видимо, из-за того, что у них в четверг важная игра, и хотят чуть больше времени на восстановление. Для нас все нормально – какая разница, во сколько играть?» – сказал Тарханов.

    Источник: Р-Спорт

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    14.11.2016 14:39
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 14 ноября 2016, 16:37

      Конечно, -20 - - 15 уже, вообще неплохо крытый стадион.

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      Рейтинг: +24

      seawave 14 ноября 2016, 14:45

      Кто ест манеж?

      1
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      Рейтинг: +1163

      Karpathian > seawave 14 ноября 2016, 16:29

      шмел

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